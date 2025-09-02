Die Fanfaren, mit denen dieser Thronwechsel verkündet wird, erinnern noch einmal an die goldenen Zeiten des Magazin-Journalismus: Zum ersten Mal in 37 Jahren bekommt die US-amerikanische Vogue eine neue Chefredakteurin. Es ist die bisherige Leiterin der Website vogue.com sowie digitaler Produkte wie den Vogue-Podcasts, Chloe Malle.
JournalismusChloe Malle wird neue „Vogue“-Chefredakteurin
Neue Zeiten beim berühmten Modemagazin: Die bisherige Online-Chefin folgt auf Anna Wintour. Die wiederum sieht sich als deren „Mentorin und Schülerin“.
Von Marie Schmidt
„Vogue“-Chefin Anna Wintour:Die Eiskönigin tritt ab. Ein bisschen
Anna Wintour gibt nach 37 Jahren die Chefredaktion der US-„Vogue“ ab, die weltweite Linie des Modemagazins will sie aber weiter vorgeben. Über eine Frau, der nachzufolgen eigentlich nicht möglich ist.
