Neue Zeiten beim berühmten Modemagazin: Die bisherige Online-Chefin folgt auf Anna Wintour. Die wiederum sieht sich als deren „Mentorin und Schülerin“.

Von Marie Schmidt

Die Fanfaren, mit denen dieser Thronwechsel verkündet wird, erinnern noch einmal an die goldenen Zeiten des Magazin-Journalismus: Zum ersten Mal in 37 Jahren bekommt die US-amerikanische Vogue eine neue Chefredakteurin. Es ist die bisherige Leiterin der Website vogue.com sowie digitaler Produkte wie den Vogue-Podcasts, Chloe Malle.