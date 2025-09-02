Zum Hauptinhalt springen

JournalismusChloe Malle wird neue „Vogue“-Chefredakteurin

Lesezeit: 2 Min.

Chloe Malle (r.) löst Anna Wintour ab. Wenigstens ein bisschen.
Chloe Malle (r.) löst Anna Wintour ab. Wenigstens ein bisschen. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Neue Zeiten beim berühmten Modemagazin: Die bisherige Online-Chefin folgt auf Anna Wintour. Die wiederum sieht sich als deren „Mentorin und Schülerin“.

Von Marie Schmidt

Die Fanfaren, mit denen dieser Thronwechsel verkündet wird, erinnern noch einmal an die goldenen Zeiten des Magazin-Journalismus: Zum ersten Mal in 37 Jahren bekommt die US-amerikanische Vogue eine neue Chefredakteurin. Es ist die bisherige Leiterin der Website vogue.com sowie digitaler Produkte wie den Vogue-Podcasts, Chloe Malle.

„Vogue“-Chefin Anna Wintour
:Die Eiskönigin tritt ab. Ein bisschen

Anna Wintour gibt nach 37 Jahren die Chefredaktion der US-„Vogue“ ab, die weltweite Linie des Modemagazins will sie aber weiter vorgeben. Über eine Frau, der nachzufolgen eigentlich nicht möglich ist.

SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

