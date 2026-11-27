Die Polizei ermittelt wegen eines Angriffs auf zwei Journalisten des Magazins Compact in Berlin-Mitte. Die 21 und 26 Jahre alten Männer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen von einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe angegriffen, und ihre Kamera wurde in die Spree geworfen, wie die Berliner Polizei mitteilte. Die Journalisten sollen zu Boden gebracht, geschlagen und getreten worden sein. Den beiden sei es jedoch gelungen, in ein nahegelegenes Restaurant zu flüchten.

Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung, wie es hieß. Die Täter entkamen laut Polizei alle unerkannt.

Das Magazin Compact wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Ein Mitarbeiter berichtete auf der Plattform X von dem Angriff. Er sei zusammengeschlagen und leicht verletzt worden. Laut Polizei verzichteten die beiden Männer vor Ort auf eine ärztliche Behandlung.

Ausgangspunkt für den Angriff soll nach Polizeiangaben eine Veranstaltung in einem Restaurant in der Friedrichstraße gewesen sein, wo die Journalisten ein Interview führen wollten. Darüber soll ein Streit mit einer anwesenden Person entstanden sein. Dieser habe die Journalisten kurz darauf in Begleitung von vier bis fünf Personen angegriffen.