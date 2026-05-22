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JournalismusChatten mit Neonazis

Lesezeit: 8 Min.

Angelique Gerays Podcasts „Braune Kinderzimmer“ gewann bei den Podcast Awards in der Kategorie „True Crime“.
Angelique Gerays Podcasts „Braune Kinderzimmer“ gewann bei den Podcast Awards in der Kategorie „True Crime“. Soeren Stache/Soeren Stache/dpa

RTL und „Stern“ wurden für den Podcast „Braune Kinderzimmer“ der Reporterin Angelique Geray ausgezeichnet. Doch ein Vermerk des Bundeskriminalamts wirft Fragen auf, ob in der Undercover-Recherche Grenzen überschritten wurden.

Von Stefan Niggemeier

Seit Anfang März stehen in Hamburg acht junge Neonazis vor Gericht. Ihnen werden unter anderem Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, versuchter Mord, Verabredung zum Mord, gefährliche Körperverletzung. Über Chatgruppen sollen sie sich unter dem Namen „Letzte Verteidigungswelle“ (LVW) organisiert haben. Die Angeklagten sind teilweise noch minderjährig.

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