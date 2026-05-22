RTL und „Stern“ wurden für den Podcast „Braune Kinderzimmer“ der Reporterin Angelique Geray ausgezeichnet. Doch ein Vermerk des Bundeskriminalamts wirft Fragen auf, ob in der Undercover-Recherche Grenzen überschritten wurden.

Seit Anfang März stehen in Hamburg acht junge Neonazis vor Gericht. Ihnen werden unter anderem Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, versuchter Mord, Verabredung zum Mord, gefährliche Körperverletzung. Über Chatgruppen sollen sie sich unter dem Namen „Letzte Verteidigungswelle“ (LVW) organisiert haben. Die Angeklagten sind teilweise noch minderjährig.