Wie sie so dasteht, im Giardino della Minerva, vom milden Herbstlicht beschienen, vollkommen entspannt. Sie trägt ein kragenloses blaues Leinenhemd, das sanft über die Hüften fällt. Nicht ganz knitterfrei, aber doch dem Anlass angemessen, wenn man gerade den Botanischen Garten von Salerno und weitere Kulturschätze in dieser uralten Stadt besichtigt. Etrusker, Griechen, Römer haben hier ihre Spuren hinterlassen, und nun also eine Deutsche, die gerade durch das südliche Italien tourt und dabei ein kleines Social-Media-Freudenfeuer auslöst.

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Beim Betrachten der Instagram-Posts, die von begeisterten Barbesitzern, Gastwirten und Museumsleuten in Umlauf gebracht werden, fällt einem vor allem auf: Diese Frau scheint gerade ihre Freiheit zu genießen, endlich. „Freiheit“ heißt der Bestseller, in dem die Altkanzlerin auf ihr Leben blickt, auf die Zeit in der DDR und ihre atemberaubende Karriere in der Politik, die sie bis ins Kanzleramt führte. Aber das Buch ist eben auch eine elaborierte Rechtfertigung für ihre Entscheidungen als Regierungschefin, nur der erste Schritt hin zu einem normalen Leben, eine Selbstreflexion mit therapeutischer Wirkung.

Angela Merke mit lila Schal, neben einem sichtlich erfreuten Gastronomen am Golf von Neapel. https://www.instagram.com/babar_

Und jetzt steht sie da, im kampanischen Sonnenlicht und vor antiken Exponaten, mit leicht zerzaustem Haar. Auf einem Foto von dieser Reise posiert sie, einen langen lila Schal um sich geschlungen, neben einem sichtlich erfreuten Gastronomen: In der „Ba-Bar Monte Echia“ mit Blick auf den Golf von Neapel kriegt man offenbar gute Laune. Auch das Archäologische Museum Neapel feiert die prominente Besucherin, die sich nicht zum ersten Mal die Sammlung zeigen lässt.

Die Verpanzerung ist weg. Italien hat Angela Merkel schon immer gutgetan

Wenn man den Neigungswinkel ihrer Mundwinkel zum Maßstab nimmt, dann geht es ihr ausgesprochen gut. Sie wirkt wie eine, die abends vor dem Einschlafen noch schnell die Bücher des Archäologen Gabriel Zuchtriegel verschlingt, weil sie Goethes „Italienische Reise“ schon zu oft gelesen hat. Und sie schaut tatsächlich auch vollkommen anders aus als auf dem strengen Kanzlerin-Porträt des Künstlers Jérémie Queyras, das derzeit im Berliner Bode-Museum das Publikum in nostalgische Stimmung versetzt. Die Verpanzerung ist weg. Italien hat ihr ja schon immer gutgetan, ihre Besuche bei Papst Franziskus oder Mario Draghi 2021 waren sogar so etwas wie ein versöhnlicher Schlussakt ihrer Kanzlerschaft. Klar, es gab auch weniger erfreuliche Italiener, Silvio Berlusconi etwa, der seine deutsche Amtskollegin mit vulgären Macho-Sprüchen beleidigte. Aber das ist lange her.

Ganz anders blicken die Italiener heute auf die 72-jährige Angela Merkel, für viele verkörpert sie ein Deutschland, in dem Werte wie Offenheit und Empathie möglich sind. Vor allem in den italienischsprachigen Kommentaren auf Instagram regnet es seit Tagen Herzen und Dank-Emojis, auch für ihren Satz „Ce la facciamo“ („Wir schaffen das“), was die teutonischen Merkel-Hasser in ihren muffigen Netzwerkhöhlen zur Weißglut treibt. „Dann haut sie einen Look nach dem anderen raus“, schwärmt ein junger Bewunderer. Mona Merkel im Italienglück: Wer die immer etwas gequält wirkenden Akteure der Berliner Politik gerade etwas satthat, kann sich die Bilder zur Entspannung ansehen.