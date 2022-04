Was genau Andrij Melnyk von der Bundesregierung erwartet, erläutert er im Gespräch mit Sandra Maischberger.

Nach dem Massaker von Butscha fragt der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk, was noch passieren müsse, damit sich Deutschland zu schärferen Sanktionen und Waffenlieferungen entschließt. Und verteidigt seine mitunter drastischen Worte.

Von Christoph Koopmann

Dass Diplomaten sehr undiplomatisch werden, ist einigermaßen ungewöhnlich, aber in einer Situation wie dieser menschlich nachvollziehbar. Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, ist in dieser Hinsicht ein durchaus undiplomatischer Diplomat.