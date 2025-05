Von Philipp Bovermann

Andrew Tate, da muss man das große Besteck auspacken. Endgegner des Feminismus? Nein, so groß ist er dann doch nicht. Aber er ist einer der meistgegoogelten Menschen der Welt. Eine Chiffre. Ein Meme. Sein Name taucht immer wieder auf, wenn junge Männer anfangen, frauenverachtendes, durchgeknalltes Zeug aus dem Internet nachzuplappern. Wenn sie gewalttätig werden, so wie der 13-Jährige in der Netflix-Serie „Adolescence“, der eine Mitschülerin erstochen hat. Die war fiktiv, aber das Problem verunsicherter junger Männer, die sich online mit Videos von Andrew Tate radikalisieren, ist real.