„And Just Like That“ schafft, was beim Vorgänger „Sex and the City“ unvorstellbar war: Der fröhliche Hedonismus in der tollsten Stadt der Welt wird langweilig.

Von Marie Schmidt

In einem Cartoon des fabelhaften Duos Katz & Goldt fragt eine nicht eindeutig gegenderte Person „Du, was meinst du, sagen Hetero-Männer beim GV?“, darauf die andere: „Weiß nicht. Vielleicht: Hauruck?“ In diesen zwei Sprechblasen steckt mehr Fun und Wahrhaftigkeit, als in der ganzen „Sex and the City“-Nachfolge-Serie „And Just Like That“, in der tatsächlich nur noch wenig und wie mit zusammengebissenen Zähnen über Sex geredet wird.