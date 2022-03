Von Kathrin Müller-Lancé

Amine Elbahi steigt nicht allein aus dem Auto, sondern in Begleitung eines Zivilbeamten. Seine Augen sind noch klein an diesem Morgen. Dieses Interview sei sein 41. in den vergangenen Wochen, erzählt er. Die abgesagten nicht mitgezählt. Als Treffpunkt hat er ein Café in Paris vorgeschlagen. Auch wenn Elbahi eigentlich in Roubaix in der Nähe von Lille wohnt, ist er gerade häufiger in seiner Zweitwohnung in der Hauptstadt. Später steht ein Termin mit seinem Anwalt an, dann eine Verabredung mit einem Buchverlag. Alles unter Polizeischutz.