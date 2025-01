Von Fritz Göttler

Es geht brutal und blutig zu in der neuen Netflix-Serie über Amerika in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Männer werden skalpiert, Frauen wird die Kehle durchgeschnitten, Pfeile bohren sich in menschliche Körper und werden mühsam herausgezogen, es gibt Vergewaltigung und Wolfsattacken, ein Junge bekommt Wundbrand an einem Bein. Dichte graue Wolken hängen schwer über den Ebenen, es regnet oder schneit, man darf nur kleine Feuer machen, damit Verfolger nicht aufmerksam werden.