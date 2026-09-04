Wenn sich eine Person dazu entscheidet, ihren Lebensunterhalt künftig nicht mehr damit zu bestreiten, dass sie in fettverhangenen Fast-Food-Restaurants promotionsinteressierte Prominente mit vollem Mund und Ketchup an den Mundwinkeln datet, dann ist sie dazu in der Regel erst einmal uneingeschränkt zu beglückwünschen. Da es sich bei der Person allerdings um die britische Comedienne Amelia Dimoldenberg handelt und bei den Dates um stilprägende Kunst, ist zumindest für die interessierte Öffentlichkeit ein herber Verlust zu beklagen.