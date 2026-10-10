In Interview-Podcasts und auf Youtube wird mehr denn je geredet, und häufig soll das nun „ungefiltert“ geschehen. Doch warum gelingt ein richtiger Austausch auch professionellen Journalisten oft nicht?

Der Oberlippenbart von Gordon Repinski sah immer schon aus, als sehnte er sich nach einer eigenen Fernsehsendung. Jetzt hat er sie, und in einer perfekten Welt würde das als Nachricht und Konzept völlig reichen: Gordon Repinski redet mit Schnäuzer mit Politikern.