8. Mai 2019, 19:22 Uhr Alwara Höfels im Interview "Das Risiko schwingt immer mit"

Die Schauspielerin Alwara Höfels über ihren Job und dessen Tücken, über Urvertrauen und warum sie den Dresdner "Tatort" nicht mehr machen wollte.

Interview von Benjamin Emonts

Alwara Höfels überlegt gerade, wie ihr Leben im Alter aussehen könnte, als Dieter Hallervorden ins ZDF-Hauptstadtstudio hereinplatzt, große Umarmung. Vor laufender Kamera sah das noch ganz anders aus: In der Komödie Mein Freund, das Ekel, die das ZDF am Donnerstag zeigt, sind die beiden ziemlich genervt voneinander. Höfels, 37, die nach ihrem Engagement am Deutschen Theater in Berlin auch eine beliebte und viel beschäftigte Fernsehschauspielerin wurde, zieht darin als alleinerziehende Trixie mit drei Kindern bei dem chronisch mies gelaunten ...