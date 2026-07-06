Wer die AfD liebt, der scheint in vielen Fällen auch KI-generierte Fantasybilder zu mögen. Das Netz jedenfalls ist voll von Bildern nationalistischen Retortenkitsches, in denen Menschen sich ausmalen, wie das Land nach einer Machtübernahme aussehen könnte. Die „AfD Freunde Beckum“ zum Beispiel, wo die Frauen blond sind und mit ihren gewaltigen Brüsten am Herd stehen, während die Männer ihre Terminator-Arme dazu nutzen, Bierkrüge zum Mund zu führen.
Künstliche IntelligenzWut auf Knopfdruck
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Ein neues KI-Tool erzeugt künstlich optimierte Empörungsposts für AfD-Mitglieder – inklusive Aufregungsprognose. Will die Parteispitze Einfluss darauf nehmen, was die Basis postet?
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