Wer die AfD liebt, der scheint in vielen Fällen auch KI-generierte Fantasybilder zu mögen. Das Netz jedenfalls ist voll von Bildern nationalistischen Retortenkitsches, in denen Menschen sich ausmalen, wie das Land nach einer Machtübernahme aussehen könnte. Die „AfD Freunde Beckum“ zum Beispiel, wo die Frauen blond sind und mit ihren gewaltigen Brüsten am Herd stehen, während die Männer ihre Terminator-Arme dazu nutzen, Bierkrüge zum Mund zu führen.