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Künstliche IntelligenzWut auf Knopfdruck

Lesezeit: 5 Min.

Die AfD setzt sich im Netz auch durch schiere Masse durch. Das könnte ein KI-Tool jetzt noch einfacher für sie machen.
Die AfD setzt sich im Netz auch durch schiere Masse durch. Das könnte ein KI-Tool jetzt noch einfacher für sie machen. Imago/Hanno Bode

Ein neues KI-Tool erzeugt künstlich optimierte Empörungsposts für AfD-Mitglieder – inklusive Aufregungsprognose. Will die Parteispitze Einfluss darauf nehmen, was die Basis postet?

Von Philipp Bovermann

SZ bei Google bevorzugen

Wer die AfD liebt, der scheint in vielen Fällen auch KI-generierte Fantasybilder zu mögen. Das Netz jedenfalls ist voll von Bildern nationalistischen Retortenkitsches, in denen Menschen sich ausmalen, wie das Land nach einer Machtübernahme aussehen könnte. Die „AfD Freunde Beckum“ zum Beispiel, wo die Frauen blond sind und mit ihren gewaltigen Brüsten am Herd stehen, während die Männer ihre Terminator-Arme dazu nutzen, Bierkrüge zum Mund zu führen.

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Neue Zahlen belegen, in welch bizarrem Ausmaß die Tech-Konzerne das Internet und somit die Öffentlichkeit kontrollieren. Kaum noch jemand spricht davon, diese Macht zu brechen. Es könnte bald zu spät sein.

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