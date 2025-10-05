Nach siebeneinhalb Minuten droht die erste Träne zu fließen. Ulf Bullerjahn, Verlagschef des Fitnessmagazins „Men's Cave“, Sternzeichen Highperformer mit Aszendent Familienoberhaupt, musste soeben eine herbe Niederlage einstecken. Er wurde im Unternehmen ersetzt – durch eine Frau.
StreamingSie haben es so schwer
Lesezeit: 2 Min.
Kein Sex, kein Job, keine Ehe: In der Netflix-Serie „Alphamännchen“ müssen vier mittelalte Männer ihr Leben umkrempeln. Kann das lustig sein?
Von Marie Gundlach
