StreamingSie haben es so schwer

Lesezeit: 2 Min.

Cem (Serkan Kaya), Ulf (Tom Beck), Andi (Moritz Führmann) und Erik (David Rott)
Cem (Serkan Kaya), Ulf (Tom Beck), Andi (Moritz Führmann) und Erik (David Rott) (Foto: Netflix)

Kein Sex, kein Job, keine Ehe: In der Netflix-Serie „Alphamännchen“ müssen vier mittelalte Männer ihr Leben umkrempeln. Kann das lustig sein?

Von Marie Gundlach

Nach siebeneinhalb Minuten droht die erste Träne zu fließen. Ulf Bullerjahn, Verlagschef des Fitnessmagazins „Men's Cave“, Sternzeichen Highperformer mit Aszendent Familienoberhaupt, musste soeben eine herbe Niederlage einstecken. Er wurde im Unternehmen ersetzt – durch eine Frau.

