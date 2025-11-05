Man will ja Kim Kardashian nicht das Schauspielern verbieten. Aber man müsste. An sich spricht nichts dagegen, dass sich Menschen, die anderswo erfolgreich geworden sind, neu erfinden. Sonst hätte die Welt nie von der Designerin Victoria Beckham erfahren, und von Cillian Murphy höchstens beim Auflegen in einem Dubliner Club, nicht aber als oscarprämiertem Schauspieler. Und Udo Lindenberg malt, sogar nicht schlecht. Warum sollte sich Kim Kardashian, die man am wohlwollendsten als erfolgreiche Unternehmerin bezeichnet, nicht als Schauspielerin versuchen? Nun, „All’s Fair“ zeigt am besten, warum.
SerieDann lieber Instagram
Naomi Watts, Teyana Taylor, Sarah Paulson: In der Anwältinnen-Serie „All’s Fair“ schart Kim Kardashian einen weiblichen Top-Cast um sich. Leider hilft das nicht.
Victoria Beckham:Wann können wir endlich chillen?
Kinder kriegen, Gewichte stemmen, Firma hochziehen: Warum die Netflix-Doku über Victoria Beckham ein unfreiwillig feministisches Werk ist.
