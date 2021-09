Fast so bekannt wie mit der Serie "Babylon Berlin" wurde Volker Bruch mit seiner Aktion #Allesdichtmachen, für die sich einige Mitstreiterinnen später entschuldigten.

Schauspieler Volker Bruch und andere legen wieder via Youtube los: In einer neuen Videoreihe stellen sie "unbequeme Fragen" - und verbreiten gefährliche Unwahrheiten zum Thema Corona.

Von Nils Minkmar

Man sollte sich die Videoreihe "Alles auf den Tisch" als zweite Staffel der Querdenkerserie "Alles dichtmachen" vorstellen, in der sich deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu deren Bekämpfung mit den Mitteln der Satire näherten oder eben nähern wollten. Was damals schlicht befremdlich wirkte - bekannte Personen sagen in leeren Wohnungen wirre Texte auf -, verstört als Verlängerung wirklich final. (Dass es auch noch länglich wirkt, geschenkt, aber gerade diese Leute hier aus dem Showgewerbe sollten eigentlich wissen: Timing ist alles.)