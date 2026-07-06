Die Sache mit den Kuuk Thaayorre ist immer sehr faszinierend. In dem australischen Stamm können schon Schulkinder in quasi jedem Moment sagen, wo zum Beispiel Nord-Westen liegt. Der Grund: Statt Begriffe wie links und rechts werden in ihrer Sprache Himmelsrichtungen verwendet, um die Dinge zu verorten: „An deinem nordöstlichen Bein krabbelt ein Tier.“ Resultat: relativ vollumfassende Orientierung. Auch ohne Kompass. Stimmt nämlich wirklich: Was man redet (liest, hört), beeinflusst, wie man denkt.
DebatteDas Denken lenken
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Alice Weidel wirft der ZDF-Journalistin Dunja Hayali vor, ein Interview mit ihren Fragen zu „framen“. Wie mit einem akademischen Begriff gerade handfest Politik gemacht wird.
Von Jakob Biazza
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