Alice Weidel wirft der ZDF-Journalistin Dunja Hayali vor, ein Interview mit ihren Fragen zu „framen“. Wie mit einem akademischen Begriff gerade handfest Politik gemacht wird.

Die Sache mit den Kuuk Thaayorre ist immer sehr faszinierend. In dem australischen Stamm können schon Schulkinder in quasi jedem Moment sagen, wo zum Beispiel Nord-Westen liegt. Der Grund: Statt Begriffe wie links und rechts werden in ihrer Sprache Himmelsrichtungen verwendet, um die Dinge zu verorten: „An deinem nordöstlichen Bein krabbelt ein Tier.“ Resultat: relativ vollumfassende Orientierung. Auch ohne Kompass. Stimmt nämlich wirklich: Was man redet (liest, hört), beeinflusst, wie man denkt.