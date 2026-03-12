Alice Schwarzer versucht noch vergeblich, das Rausschmeißer-Musikbett mit einem letzten Wort zu übertönen, da denkt man schon: Das war mal eine außerordentlich sehenswerte Maischberger-Sendung. So hochkarätig, wie sie besetzt war, hätte es auch krachend schiefgehen können. Stichwort Erwartungsdruck.
Alice Schwarzer bei „Maischberger“„Aufgespritzte Lippen sehen entsetzlich aus“
Die späte Alice Schwarzer wird immer mehr zur Antifeministin. Dagegen ist der jugendliche Esprit von Philipp Amthor und Kevin Kühnert bei „Maischberger“ ungemein wohltuend.
Von Bernhard Heckler
Gisèle Pelicot bei „Maischberger“:„Und ich habe gewonnen“
Sahra Wagenknecht und Bijan Djir-Sarai liefern sich ein heftiges Duell über Trumps Iran-Politik. Dann folgt ein harter Schnitt: Gisèle Pelicot erzählt von ihrem Kampf. Ein Talkshow-Abend zwischen Weltpolitik und persönlichem Mut.
