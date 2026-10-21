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MedienAlice Schwarzer stellt Magazin „Emma“ ein

Alice Schwarzer.
Alice Schwarzer.
Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach 50 Jahren und 398 Ausgaben wird das feministische Magazin eingestellt, teilt Schwarzer mit.

Von Marc Hoch

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Alice Schwarzer stellt nach 50 Jahren ihr feministisches Magazin „Emma“ ein. Die Ausgabe vom 8. Dezember werde die letzte sein, sagte die 83 Jahre alte Frauenrechtlerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Köln.  In dieser „umfangreichen Jubiläumsausgabe“ will das Magazin eine große Bilanz ziehen.

Als die erste „Emma“ am 26. Januar 1977 erschien, war der Spott groß; fast niemand erwartete damals, dass sich das feministische Magazin behaupten und insgesamt 398 Ausgaben produzieren würde. Unbestritten ist, dass Schwarzers Magazin das Bewusstsein von Frauen und Männern verändert und in der Bundesrepublik viele Debatten angestoßen hat. Für Alice Schwarzer ist „Emma“ das „Abenteuer meines Lebens“.

Die erste Ausgabe der Emma erschien am 26. Januar 1977.
Die erste Ausgabe der Emma erschien am 26. Januar 1977.
Screenshot: emma.de
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