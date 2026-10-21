Alice Schwarzer stellt nach 50 Jahren ihr feministisches Magazin „Emma“ ein. Die Ausgabe vom 8. Dezember werde die letzte sein, sagte die 83 Jahre alte Frauenrechtlerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. In dieser „umfangreichen Jubiläumsausgabe“ will das Magazin eine große Bilanz ziehen .

Als die erste „Emma“ am 26. Januar 1977 erschien, war der Spott groß; fast niemand erwartete damals, dass sich das feministische Magazin behaupten und insgesamt 398 Ausgaben produzieren würde. Unbestritten ist, dass Schwarzers Magazin das Bewusstsein von Frauen und Männern verändert und in der Bundesrepublik viele Debatten angestoßen hat. Für Alice Schwarzer ist „Emma“ das „Abenteuer meines Lebens“.