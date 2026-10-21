Alice Schwarzer stellt nach 50 Jahren ihr feministisches Magazin Emma ein. Die Ausgabe vom 8. Dezember werde die letzte sein, sagte die 83 Jahre alte Frauenrechtlerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln. In dieser „umfangreichen Jubiläumsausgabe“ will das Magazin eine große Bilanz ziehen .

Als die erste Emma am 26. Januar 1977 erschien, war der Spott groß. Fast niemand erwartete damals, dass sich das feministische Magazin behaupten und insgesamt 398 Ausgaben produzieren würde. Unbestritten ist, dass Schwarzers Magazin das Bewusstsein von Frauen und Männern verändert und in der Bundesrepublik viele Debatten vor allem über Gleichberechtigung in Familie und Beruf angestoßen hat. Emma machte Themen öffentlich, über die lange öffentlich wenig gesprochen wurde - etwa den Missbrauch von Kindern. Schon im April 1978 erschien unter der Überschrift „Ich klage an“ der erschütternde Bericht einer 14-Jährigen, wie sie jahrelang durch ihren Vater missbraucht wurde. Der Pädophilie-Diskurs wurde dadurch in den Jahren danach stark beeinflusst.

Nach Mitteilung des Magazins sollen es nicht finanzielle Gründe sein, die zum bevorstehenden Aus geführt haben. „Wir gehen, weil wir meinen: Es reicht! Emma hat über drei Feministinnen-Generationen die Stellung gehalten, hat allen Moden widerstanden und gegen so manchen Unsinn im Namen des Feminismus Stellung bezogen. Also gestattet: Jetzt sind wir ermattet.“ Das große feministische Archiv soll vollständig in den Bestand des Deutschen Literaturarchivs Marbach aufgenommen werden. Dort soll es ab 2029 allen Interessierten offenstehen. Als digitales Forum für feministische Information und Kommunikation soll Emma nach eigener Ankündigung fortbestehen. Wie genau das Forum aussehen wird, blieb indes unklar.

Für Alice Schwarzer ist Emma das „Abenteuer meines Lebens“, wie sie in einem Interview auf der Webseite sagte. Die bekannte und äußerst streitbare Publizistin, die häufig als „Ikone“ oder „Frontfrau“ der Frauenbewegung bezeichnet worden ist, sagte darin auch, sie freue sich, nach über 50 Jahren „endlich angemessen“ Zeit für ihre Bücher zu haben.