Lanz zu Corona:Dahinschmelzende Ausreden eines FDP-Politikers

Von Marlene Knobloch

Der Weg zur Erkenntnis ist nicht für alle gleich weit. An einem Tag, an dem in Österreich Anti-Wurmmittel ausverkauft ist, weil Impfgegner glauben, es helfe gegen Corona, dehnt sich die Strecke der letzten eineinhalb Jahre Pandemie zur Arktis-Durchquerung in Flip-Flops. Man muss es Markus Lanz angesichts der allgemeinen Deja-Vu-Dichte zugute halten ohne jegliche Müdigkeit, sondern mit der angemessenen Dosis Entrüstung (ca. zehn Kanister) seine Gäste zur Sendung mit dem zynisch hinzugefügten Untertitel "Hilflosigkeit Teil 2" auszufragen. Bequem wird es an diesem Abend für niemanden, am allerwenigsten für Alexander Lambsdorff, dem außenpolitischen Sprecher der FDP und der als zukünftiger Regierungsbeteiligter bald das lose Corona-Zepter in die Hand gedrückt bekommt. Und es schafft, am Ende sogar den Talkmaster zu überraschen.

Denn Lambsdorffs Partei, in der man vor kurzem noch vom "Freedom-Day" fabulierte, wurschtelte sich vor allem mit gefühliger Freiheitsdiskussion, die weder Beschränkungen noch Impfpflicht für irgendeine Berufsgruppe will, durch die Pandemie-Politik. Der Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki gibt sich letztens besonders besorgt um den Ruf der Ungeimpften, Impfgegner würden "in eine Ecke gestellt", während man in den Nachbarländern den Kopf über Deutschlands schlechte Impfquote schüttelt. "In den letzten Wochen und Monaten war klar, was passiert, wenn wir die Impfquote nicht erhöhen. Aber es ist nicht durchgedrungen in die Köpfe der Politiker, gerade in die der FDP", sagt die Wissenschaftsjournalistin Christina Berndt von der Süddeutschen Zeitung deutlich in Richtung Lambsdorff.

Lanz bohrt früh dort, wo die bittere Erkenntnis quillt: Ab wann wusste man vom Katastrophen-November? Stiko-Chef Thomas Mertens antwortet, schon im Juli sei ihm das klar gewesen. Lambsdorff gibt noch relativ freizügig zu, erst um die Bundestagswahl davon erfahren zu haben. Beide Antworten zerlegt Lanz. Warum Mertens nicht lauter geschrien hätte? Wie oft er mit Jens Spahn telefoniert habe? "Fünf bis zehn Mal", gibt Mertens zu. "Das war ja keine geheime Wissenschaft", verteidigt sich der Virologe und den Gesundheitsminister gleich mit, der sich ja "bemüht habe", als sei die Pandemie eine Matheklausur und Jens Spahn eher der Sprachen-Typ. Da klemmt Lanz die Zange enger: Derselbe Jens Spahn, der vor wenigen Wochen in der Tagesschau verkündete, die Pandemie sei eigentlich besiegt? Mit dem sei man im Austausch gewesen?

Auch der Stiko-Chef windet sich

Aus der Widersprüchlichkeit windet sich der immer mehr ins Seufzen und Ächzen geratende Stiko-Chef in ein absurd anmutendes Mitleid für das harte Dasein der Politiker: Die stünden ja in "einem Spannungsfeld". Alexander Lambsdorff nickt an dieser Stelle eifrig und wirft in die berührende "Es-ist-ja-alles-verdammt-kompliziert"-Szene ein emotionales Lamento des gefährlichen Halbwissens: Da seien sogar"teilweise unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft!"

Lanz: "Nein."

Lambsdorff: "Doch."

Lanz: "Nein."

Lambsdorff: "Aber zwischen Professor Drosten und Professor Streeck gibt es doch einen Unterschied?"

Lanz: "Nicht im Kern."

Lambsdorff beharrt auf die wahnsinnigen Komplexität der Lage und skizziert die "unterschiedliche Bevölkerung". Nur, dass die Lambsdorffsche Gesellschaft gar nicht so ungleich ist, denn primär leiden alle, ob Home-Office-Eltern, Betriebe oder Künstler unter den Einschränkungen von Corona-Maßnahmen. Und natürlich lässt es sich Lamsbdorff nicht nehmen, gegen die alte Regierung zu sticheln und erinnert daran, dass die Ampel-Koalition noch sündenfrei sei und keine "Osterruhe-Debakel" verschuldet hat.

Da legt Lanz seine Moderationskarten weg, auf denen er sich sämtliche irrlichternde Aussagen von Parteikollegen notiert hat, und holt zu einem glühenden Monolog aus, der auf der überfüllten Münchner Intensivstation und nach Südtirol ausgeflogenen Patienten beginnt und mit dem Wort "Gau" endet.

Es wirkt: Plötzlich purzelt die Nachricht aus Stiko-Chef Mertens, dass man zeitnah eine Booster-Empfehlung ab 18 Jahren abgebe. Denn zurzeit gibt es nur eine offizielle Empfehlung der Stiko, die Booster zunächst Älteren ab 70 und sechs Monate nach der Zweitimpfung zu verabreichen. Und auch Lambsdorff robbt vorsichtig ein paar Zentimeter aus dem Freiheits-Versteck der Liberalen hervor: Grundsätzlich sei er offen für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.

"Ein FDP-Mann, der die Impfpflicht nicht ausschließt!", ruft Lanz und lächelt über diese doch nicht so sture FDP. Und vielleicht auch ein bisschen über sich selbst.