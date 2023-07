"Maybrit Illner" übers Heizungsgesetz:Dobrindt im Wellness-Paradies

Von Marc Beise

Wer ausgerechnet in dieser Woche in einem TV-Talk über politische Fehler redet, der muss natürlich zuerst und überhaupt über den größten politischen Skandal der letzten Jahre reden: die Autobahnmaut, die der CSU-Minister Andreas Scheuer auf Wunsch nur seiner eigenen Partei nachgerade obsessiv und gegen jeden Expertenrat durchgesetzt hat, die dann grandios vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert ist und die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler jetzt 243 Millionen Euro kostet, also sage und schreibe eine Viertelmilliarde Euro. Das denkt man sich und freut sich, dass am Donnerstagabend die ZDF-Renommiersendung von Maybrit Illner Alexander Dobrindt eingeladen hat, CSU-Spitzenmann und als Verkehrsminister Vorgänger des Mautmanns Scheuer.