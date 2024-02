Homosexualität in Griechenland

Fände in Griechenland jetzt auch ein Standesamt: Buck Braithwaite als Alexander der Große.

Von Raphael Geiger

Alexander ist immer noch groß in Griechenland, für viele der Größte, mehr als zwei Jahrtausende haben daran nichts geändert. Für Dimitris Natsios zum Beispiel, den Chef der Niki, einer kleinen Oppositionspartei am rechten Rand. Natsios stellte vor ein paar Tagen eine Frage an die Regierung, als es im griechischen Parlament um die gleichgeschlechtliche Ehe ging, um deren Legalisierung, die Natsios ablehnt. Seine Frage hatte mit der Ehe selbst nichts tun, sondern mit Netflix. Mit Alexander der Große: Wie er ein Gott wurde, einer Dokuserie mit fiktionalisierten Szenen.