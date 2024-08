Eine besonders schöne Zusammenfassung der Karriere von Alain Delon liefert er selbst in einem Film: Als göttlich beleidigter römischer Kaiser Julius Caesar in Asterix bei den Olympischen Spielen von 2008 durfte der Schauspieler die Grenze zwischen sich selbst und seiner Rolle einmal kurz vergessen machen – in einem selbstironischen und dennoch wahrhaft kaiserlichen Monolog, den das Magazin Nouvel Obs anlässlich Delons Tods noch einmal zitiert – voller Anspielungen auf seine Filmtitel und zum Vergnügen des Publikums: „Caesar altert nicht, er reift. Seine Haare werden nicht weiß, sondern sie erstrahlen. Caesar ist unsterblich, und das für ganz schön lange. Caesar hat alles erreicht, alles erobert. Er ist ein Leopard, ein Samurai. Er schuldet niemandem etwas, nicht Rocco, nicht seinen Brüdern, nicht dem Clan der Sizilianer. Caesar gehört zur Herrenrasse (Anm. d. Red. Das Melodram La race des seigneurs von 1973, internationaler Titel: Jet Set). Übrigens wurde Caesar der César für den besten Kaiser verliehen. Ave mir!“