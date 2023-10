Der Hauptsitz von Al Jazeera liegt in Doha, Katar. Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi wirft dem Sender vor, "der Hamas, dem IS und weiteren Terrororganisationen bei ihrer Propaganda" zu helfen.

Die Regierung will den katarischen Sender vorübergehend schließen, weil er angeblich zu Gewalt aufruft.

Von Léonardo Kahn

Das Emirat Katar hat mit Al Jazeera ein Medienimperium errichtet: Das Netzwerk erstreckt sich über 95 Länder, in denen insgesamt über 3000 Angestellte beschäftigt sind. Und auch die Reichweite ist enorm. 150 Länder und Regionen empfangen den Sender, über die sozialen Medien erreicht er weltweit mehrere Millionen Zuschauer. Doch sein Publikum in einer der wichtigsten Berichtsgebiete kann vielleicht bald keine Nachrichten mehr aus Katar empfangen - das in Israel und den Palästinensergebieten.