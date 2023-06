Was mit der Pressefreiheit passiert, wenn die AfD das Sagen hat? Ein Überblick in düsteren Szenen.

Von Anna Ernst und Cornelius Pollmer

Am Sonntag wurde im Landkreis Sonneberg in Thüringen der deutschlandweit erste Landrat von der AfD gewählt. Was bedeutet das für die Arbeit von Journalisten? Das ist sicher nicht die erste Frage, die einem nach einer solchen Wahl in den Sinn kommt, aber es ist eine wichtige, und der freie Journalist Sebastian Haak, tätig unter anderem für die Südthüringer Tageszeitung Freies Wort, kann darüber einiges am Telefon erzählen.