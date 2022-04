Eine alte Ausgabe von "La Jornada". Die mexikanische Zeitung übernahm Russlands Version vom Massaker in Butscha: "Täuschungsmanöver" stand groß auf der Titelseite.

Russlands Auslandssender RT ist nirgendwo so beliebt wie in Lateinamerika. Und so einflussreich. Auch ehemalige Staatspräsidenten haben dort Sendungen.