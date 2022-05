Von Jörg Häntzschel, Köln

Ein Richter, der so überwältigend freundlich und sanft durch die Vorverhandlung schnurrt, dass man ihm stundenlang zuhören könnte. Ein Verteidiger, der in Bestlaune dem Eingangsstatement entgegenfiebert, das er gleich halten wird, ein Angeklagter, der entspannt zwischen den Plexiglaswänden Platz nimmt: Nichts deutet am Dienstagmorgen im Kölner Landgericht auf die schweren Verbrechen hin, die dem 54-jährigen Kinderfotografen Achim Lippoth gleich vorgeworfen werden. Bis Richter Peter Sommer Staatsanwalt Jonathan Kirchner bittet, die Anklage vorzutragen, und zwar, wenn es geht, langsam, so, dass alle folgen können.