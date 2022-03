Von Nils Minkmar

Helmut Kohl sagte einmal treffend: "Die Deutschen sind heute ein Volk, das sein Glück im Privaten sucht", und genau diese epische, historische Suche ist das Thema von Ab ins Beet. Man darf die Dokusoap und die verschwisterte Wintervariante Ab in die Ruine auf Vox auf keinen Fall mit einem der üblichen Verbesserungsformate verwechseln. Es geht hier nicht um die Verschönerung von Anlagen oder die optimale Bepflanzung in Zeiten des Klimawandels, nicht um Selbsthilfe durch Gartenarbeit und Lebensoptimierung durch die Praxis der Heim-und Handarbeit, es geht um alles und den Rest, das Leben, die Freundschaft und den Akkuschrauber. Wie in jeder guten Serie wird eine Welt für sich erzählt, mit eigenen Helden und Narren, großen Ambitionen und herben Enttäuschungen.