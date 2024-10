Von Aurelie von Blazekovic, Claudia Tieschky

Der Kultursender 3sat feiert in wenigen Wochen seinen 40. Geburtstag. Ein eigentlich schöner Anlass, zu dem aber nicht so gut passt, dass plötzlich um sein Überleben gekämpft werden muss. Der Sender ist zur Verhandlungsmasse geworden in den Reformplänen für die Öffentlich-Rechtlichen.