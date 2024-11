Von Aurelie von Blazekovic

Es braucht, wie überhaupt in dieser Weltlage, dringend Comedians, die erklären, was eigentlich los ist. Wladimir Kaminer, deutsch-russischer Autor und bei 3sat Namensgeber der Sendung Kaminer Inside, übernahm diesen Job beim Geburtstagsfest von 3sat. Beim Festprogramm in der österreichischen Botschaft in Berlin wurde sich schon eine Stunde lang gratuliert und eher vage zum Ausdruck gebracht, dass es mit 3sat ja doch weitergehen solle, trotz aller Befürchtungen der jüngsten Zeit. Dann kam Kaminer und sagte, er dachte schon, er müsse eine Trauerrede halten, aber: „Ich bin unsäglich erleichtert und glücklich gewesen, als ich jetzt erfuhr, dass 3sat doch zumindest vorläufig gerettet wurde.“