Von Thore Rausch

Zum 25. Geburtstag gönnt sich die Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten eine Jubiläumsausgabe, in der sich das Blatt von der eigenen Leserschaft feiern lässt. Die Gratulanten – jung, divers, cool, versteht sich – werden auf einer Sonderseite präsentiert: Darrell, 23, trägt Afro und das Hemd lässig aufgeknöpft, grüßt vor einem Alpenpanorama und freut sich über die „neutrale und sachliche Berichterstattung“, die ihm hilft, eine „eigene Meinung“ zu bilden, „ohne in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden“. Auch Remo, 28, gibt sich begeistert: „Mit 20 Minuten weiss ich immer, was los ist. Schnell und easy – danke!“