Jack Strickland will sich rehabilitieren, will seinen Halo zurück. Er ist ein – schwarzer – FBI-Agent, seit Monaten in Europa tätig. Zuletzt in Zürich, wo er die Jahreswende erwartet, weil da der größte Coup aller Zeiten ablaufen soll, ein Einbruch in eine Bank, an Silvester – und den wird er verhindern. „Ich hatte Respekt, eine Aura, a fucking halo“, erklärt er verbissen – einen Heiligenschein! Ein verpatzter Einsatz in Newark hat das alles zerstört, auch da ging es um einen Millionencoup, durchgeführt von Paul Galvin und seinem Bruder Bobby. Eine Kollegin von Jack wurde getötet, seitdem hat er einen Schuld-, einen Rache-Komplex. „Ich möchte meinen Halo zurück“, so heißt die zweite Folge der neuen Apple-TV-Serie „12 12 12“, kreiert von Dudi Appleton und Jim Keeble.