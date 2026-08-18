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HörspielWie man einen Herrscher bezwingt

Lesezeit: 2 Min.

Roxana Samadi im Aufnahmestudio.
Roxana Samadi im Aufnahmestudio. Sebastian Simmert/Deutschlandradio

Das Deutschlandradio setzt sein großes „1001 Nacht“-Hörspielprojekt fort. In dem finden sich ein paar schlaue Gedanken zu Fragen der Gegenwart.

Von Stefan Fischer

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Wenn sich ein Hörspielprojekt zur Fortsetzung anbietet, dann dieses: Vor eineinhalb Jahren hat das Deutschlandradio „1001 Nacht“ in Auszügen adaptiert, basierend auf der Neuübersetzung des Zyklus, an dem Claudia Ott seit vielen Jahren arbeitet und für die sie sich überwiegend auf die älteste erhaltene arabische Handschrift aus dem 14. und 15. Jahrhundert bezieht. Insgesamt 67 Folgen hat Judith Lorentz fürs Radio inszeniert. Hinzu kamen etliche Begleitsendungen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten dieser vielschichtigen Geschichtensammlung auseinandergesetzt haben.

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