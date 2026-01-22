Inszeniert die ARD jetzt Pornos? Das nun nicht. Aber in der Hörspielserie „10 Augenblicke“ gibt es eben diese titelgebenden Szenen, in denen sehr explizit gefummelt, gestöhnt, gevögelt wird. Die Autorinnen Simone Buchholz, Mareike Fallwickl, Berit Glanz und Karen Köhler setzen damit ihre Serie „10 Atemzüge“ von 2022 fort, die in einem Mehrfamilienhaus spielt und in der ebenfalls stets die Sexualität der Figuren der Antrieb ist für alles, was im Verlauf der Handlung passiert. Manchmal ist die Handlung auch nicht mehr als genau das: eben Sex.