Hörspiel-PodcastBleibt ein Zug im Schnee stecken

Lesezeit: 3 Min.

„10 Augenblicke“ ist eine Hörspielserie der ARD über vor allem weibliche Lust, Freiheit und neue Beziehungsmodelle.
„10 Augenblicke“ ist eine Hörspielserie der ARD über vor allem weibliche Lust, Freiheit und neue Beziehungsmodelle. (Foto: HR)

In der queer-feministischen Hörspielserie „10 Augenblicke“ haben die Passagiere eines ICE genug Zeit, um über ihre Sexualität zu reden – und ihre Begierden auszuleben.

Von Stefan Fischer

Inszeniert die ARD jetzt Pornos? Das nun nicht. Aber in der Hörspielserie „10 Augenblicke“ gibt es eben diese titelgebenden Szenen, in denen sehr explizit gefummelt, gestöhnt, gevögelt wird. Die Autorinnen Simone Buchholz, Mareike Fallwickl, Berit Glanz und Karen Köhler setzen damit ihre Serie „10 Atemzüge“ von 2022 fort, die in einem Mehrfamilienhaus spielt und in der ebenfalls stets die Sexualität der Figuren der Antrieb ist für alles, was im Verlauf der Handlung passiert. Manchmal ist die Handlung auch nicht mehr als genau das: eben Sex.

