»Ich wohne im ersten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes in Mailand. Heute heißt es ›Fabbrica Bini‹, weil darin das Studio und die Wohnung meiner Designer-Kollegin Gentucca Bini sind. Wir teilen uns die große Terrasse in einem Hinterhof. Hier ernten wir sogar Zitronen, Salbei und Rosmarin. Und hier plaudern wir oft bis spät in die Nacht über die Arbeit, Mailand – und natürlich die Liebe.«