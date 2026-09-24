Arthur Arbesser
»Ich wohne im ersten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes in Mailand. Heute heißt es ›Fabbrica Bini‹, weil darin das Studio und die Wohnung meiner Designer-Kollegin Gentucca Bini sind. Wir teilen uns die große Terrasse in einem Hinterhof. Hier ernten wir sogar Zitronen, Salbei und Rosmarin. Und hier plaudern wir oft bis spät in die Nacht über die Arbeit, Mailand – und natürlich die Liebe.«
Hella Jongerius
»Ich liebe meinen Garten, weil er mit dem angrenzenden Wald verschmilzt. Hier hat alles seinen Platz, und die Pflanzen regulieren sich im Rhythmus der Jahreszeiten. Das ist erholsam, ich muss nur genießen. Manche Pflanzen verdienen trotzdem einen kleinen Altar.«
Humberto Campana
»Mein Studio ist mein Tempel. Doch ohne Pflanzen wäre es ein Ort ohne Seele. Der tägliche Kontakt mit der Natur ist für uns alle essenziell, damit wir uns mit unserem Planeten verbinden.«
Marcel Dzama
»Mein Sohn und ich pflegen einen kleinen Kräutergarten in unserem Hinterhof. Dort haben wir auch eine Tomatenpflanze mit einem speziellen Bewässerungssystem: Man gießt Wasser hinein, und es wird bis zur untersten Ebene weitergeleitet. Wir bauen Basilikum, Thymian, Koriander und Rosmarin an. Der Garten gehört hauptsächlich meinem Teenager-Sohn – er ist der Koch in unserer Familie.«
Neri Oxman
»Die Gartenterrasse erweitert die Aktivitäten unseres Designlabors ins Freie und fördert so eine engere Verbindung zwischen Mensch, Technologie und Natur. Die Terrasse ist Teil eines umfassenderen Raumgefüges, zu dem ein Architekturstudio, eine Ausstellungsgalerie, eine Bibliothek, Besprechungsräume, eine offene Küche und eine Gärtnerei gehören.«
Formafantasma
»Das Foto zeigt unseren Garten am Lago Maggiore, als der Blauregen gerade blühte. Der außergewöhnliche terrassierte Renaissancegarten war ein Grund, dieses Anwesen zu erwerben. Nach Jahren der Vernachlässigung versuchen wir nun Schritt für Schritt, ihn wiederherzustellen.«
Kengo Kuma
»Ich habe im vierten Stock auf dem Dach meines Hauses einen Garten mit Wasserfläche angelegt, um den Kontakt zu den Jahreszeiten zu halten. Dabei habe ich gelernt, dass jede Jahreszeit, wenn Verschiedenes blüht und reift, auch verschiedene Vögel zu Besuch bringt.«
Philippe Starck
»Der Horizont ist nicht horizontal.«
Inga Sempé
»Das ist der Blick aus dem Fenster meiner Wohnung im ersten Stock in Paris. Die Pflanzen auf der Fensterbank, ein Salbei und eine Akebie, bewahren mich vor dem Anblick des sehr hässlichen Hauses gegenüber.«
Karim Rashid
»Diese 42 Quadratmeter große Terrasse erweitert das Haus in die Natur und holt zugleich die Natur ins Haus, sodass ihre Offenheit die Grenze zwischen innen und außen auflöst und Licht, Luft, Farbe und Landschaft ungehindert in meinen Alltag einfließen lässt.«
Ross Lovegrove
»Das ist mein Zuhause in einer Dachwohnanlage in Dubai. Die Terrasse umgibt eine große Wohnung, und wenn die Glastüren aufgeschoben sind, entsteht ein wunderbares Gefühl von Weite. Am liebsten genieße ich den Sonnenuntergang, wenn die letzten Sonnenstrahlen alles in ein mildes, magisches Licht tauchen.«