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Umfrage unter KreativenDraußenansichten

Aus Heft 39/26
Formafantasma

Wir haben bekannte Kreative um Einblick in ihre privaten Balkons oder Gärten gebeten. Elf Inspirationen für ein Zuhause im Grünen – von der Dachterrasse bis zur selbstangelegten Wasserfläche.

Von Thomas Bärnthaler und Cyrille Hill

Arthur Arbesser

Arthur Arbesser ist ein österreichischer Modedesigner. Neben seinem gleichnamigen Label war er auch Kreativdirektor bei Fay und Iceberg.
Arthur Arbesser ist ein österreichischer Modedesigner. Neben seinem gleichnamigen Label war er auch Kreativdirektor bei Fay und Iceberg.
Foto: Giovanni Gastel
Foto: Arthur Arbesser
Foto: Arthur Arbesser

»Ich wohne im ersten Stock eines ehemaligen Fabrikgebäudes in Mailand. Heute heißt es ›Fabbrica Bini‹, weil darin das Studio und die Wohnung meiner Designer-Kollegin Gentucca Bini sind. Wir teilen uns die große Terrasse in einem Hinterhof. Hier ernten wir sogar Zitronen, Salbei und Rosmarin. Und hier plaudern wir oft bis spät in die Nacht über die Arbeit, Mailand – und natürlich die Liebe.«

Hella Jongerius

Hella Jongerius ist eine niederländische Designerin mit Sitz in Berlin.
Hella Jongerius ist eine niederländische Designerin mit Sitz in Berlin.
Foto: Anne-Catherine Scoffoni
Foto: Hella Jongerius
Foto: Hella Jongerius

»Ich liebe meinen Garten, weil er mit dem angrenzenden Wald verschmilzt. Hier hat alles seinen Platz, und die Pflanzen regulieren sich im Rhythmus der Jahreszeiten. Das ist erholsam, ich muss nur genießen. Manche Pflanzen verdienen trotzdem einen kleinen Altar.«

Humberto Campana

Humberto Campana und sein 2022 verstorbener Bruder Fernando galten als bekanntestes Designer-Duo Brasiliens. Seit den 1980er-Jahren betrieben sie ein Studio in São Paulo, das Humberto Campana weiterführt.
Humberto Campana und sein 2022 verstorbener Bruder Fernando galten als bekanntestes Designer-Duo Brasiliens. Seit den 1980er-Jahren betrieben sie ein Studio in São Paulo, das Humberto Campana weiterführt.
Foto: Bob Wolfenson
Foto: Humberto Campana
Foto: Humberto Campana

»Mein Studio ist mein Tempel. Doch ohne Pflanzen wäre es ein Ort ohne Seele. Der tägliche Kontakt mit der Natur ist für uns alle essenziell, damit wir uns mit unserem Planeten verbinden.«

Marcel Dzama

Marcel Dzama ist ein kanadischer Künstler und Filmemacher. Er lebt in New York.
Marcel Dzama ist ein kanadischer Künstler und Filmemacher. Er lebt in New York.
Foto: Studio Marcel Dzama
Foto: Marcel Dzama
Foto: Marcel Dzama

»Mein Sohn und ich pflegen einen kleinen Kräutergarten in unserem Hinterhof. Dort haben wir auch eine Tomatenpflanze mit einem speziellen Bewässerungssystem: Man gießt Wasser hinein, und es wird bis zur untersten Ebene weiter­geleitet. Wir bauen Basilikum, Thymian, Koriander und Rosmarin an. Der Garten gehört hauptsächlich meinem Teenager-Sohn – er ist der Koch in unserer Familie.«

Neri Oxman

Neri Oxman ist eine vielfach ausgezeichnete Designerin, Architektin und Wissenschaftlerin, die in ihren Projekten Biologie und Technik miteinander verschränken will.
Neri Oxman ist eine vielfach ausgezeichnete Designerin, Architektin und Wissenschaftlerin, die in ihren Projekten Biologie und Technik miteinander verschränken will.
Foto: Giovanni Gastel
Foto: Neri Oxman
Foto: Neri Oxman

»Die Gartenterrasse erweitert die Aktivitäten unseres Designlabors ins Freie und fördert so eine engere Ver­bin­dung zwischen Mensch, Technologie und Natur. Die Terrasse ist Teil eines umfassenderen Raumgefüges, zu dem ein Architekturstudio, eine Ausstellungsgalerie, eine Bibliothek, Besprechungsräume, eine offene Küche und eine Gärtnerei gehören.«

Formafantasma

Formafantasma ist ein italienisches Designstudio, gegründet 2009 von Andrea Trimarchi und Simone Farresin. Es widmet sich ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten von Design.
Formafantasma ist ein italienisches Designstudio, gegründet 2009 von Andrea Trimarchi und Simone Farresin. Es widmet sich ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten von Design.
Foto: Gregorio Gonella
Formafantasma
Formafantasma

»Das Foto zeigt unseren Garten am Lago Maggiore, als der Blauregen gerade blühte. Der außergewöhnliche terrassierte Renaissancegarten war ein Grund, dieses Anwesen zu er­werben. Nach Jahren der Vernachlässigung versuchen wir nun Schritt für Schritt, ihn wiederherzustellen.«

Kengo Kuma

Kengo Kuma ist einer der bekanntesten Architekten Japans.
Kengo Kuma ist einer der bekanntesten Architekten Japans.
Foto: Designhouse
Foto: Kengo Kuma
Foto: Kengo Kuma

»Ich habe im vierten Stock auf dem Dach meines Hauses einen Garten mit Wasserfläche angelegt, um den Kontakt zu den Jahreszeiten zu halten. Dabei habe ich gelernt, dass jede Jahreszeit, wenn Verschiedenes blüht und reift, auch verschiedene Vögel zu Besuch bringt.«

Philippe Starck

Der französische Stardesigner Philippe Starck schickte uns ein Foto seines Landhauses in Portugal – und dazu nur diesen Kommentar.
Der französische Stardesigner Philippe Starck schickte uns ein Foto seines Landhauses in Portugal – und dazu nur diesen Kommentar.
Foto: Iannis G. / REA / laif
Foto: Philippe Starck
Foto: Philippe Starck

»Der Horizont ist nicht horizontal.«

Inga Sempé

Inga Sempé ist eine französische Produktdesignerin. Sie entwirft Möbel und Lampen für Hersteller wie Ligne Roset, Alessi und Baccarat.
Inga Sempé ist eine französische Produktdesignerin. Sie entwirft Möbel und Lampen für Hersteller wie Ligne Roset, Alessi und Baccarat.
Foto: Marion Leflour
Foto: Inga Sempé
Foto: Inga Sempé

»Das ist der Blick aus dem Fenster meiner Wohnung im ersten Stock in Paris. Die Pflanzen auf der Fensterbank, ein Salbei und eine Akebie, bewahren mich vor dem Anblick des sehr hässlichen Hauses gegenüber.«

Karim Rashid

Karim Rashid ist ein Industriedesigner, dessen poppige und verspielte Entwürfe vielfach aus gezeichnet wurden.
Karim Rashid ist ein Industriedesigner, dessen poppige und verspielte Entwürfe vielfach aus gezeichnet wurden.
Foto: Karim Rashid Studio
Foto: Karim Rashid
Foto: Karim Rashid

»Diese 42 Quadratmeter große Terrasse erweitert das Haus in die Natur und holt zugleich die Natur ins Haus, sodass ihre Offenheit die Grenze zwischen innen und außen auflöst und Licht, Luft, Farbe und Landschaft ungehindert in meinen Alltag einfließen lässt.«

Ross Lovegrove

Ross Lovegrove ist ein walisischer Gestalter, dessen Produkte für Hersteller wie Sony, Apple oder LVMH Designgeschichte geschrieben haben.
Ross Lovegrove ist ein walisischer Gestalter, dessen Produkte für Hersteller wie Sony, Apple oder LVMH Designgeschichte geschrieben haben.
Foto: Ross Lovegrove
Foto: Ross Lovegrove
Foto: Ross Lovegrove

»Das ist mein Zuhause in einer Dachwohnanlage in Dubai. Die Terrasse umgibt eine große Wohnung, und wenn die Glastüren aufgeschoben sind, entsteht ein wunderbares Gefühl von Weite. Am liebsten genieße ich den Sonnenuntergang, wenn die letzten Sonnenstrahlen alles in ein mildes, magisches Licht tauchen.«

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