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Die Einsparung von ein paar Milliarden hier, die anderswo Löcher stopfen sollen. Die Inflation. Die Rentendebatte. Marode Schulen. Marode Infrastruktur. Die Klimaveränderung, die trotz größter Sommerhitze und Dürre kaum angesprochen wird, weil das der Wirtschaft schaden könnte. Überhaupt, die schwächelnde Wirtschaft. Kein Wachstum trotz Investitionspaketen und wenig Aussicht auf Besserung – stattdessen gehen Arbeitsplätze verloren: Es geht ums Geld, aber eigentlich geht es dabei um alles. Gesellschaft­liche Probleme werden größer, wenn Geld fehlt, so deutlich wie in diesen Tagen war das lange nicht. Die Verspätungen der Bahn, eine Folge von zu wenig Investitionen in der Vergangenheit, wurden schon als demokratie­zersetzend bezeichnet, ebenso wie die ungleiche Vermögensverteilung. Nur wer Geld hat, hat Macht.