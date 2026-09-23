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Kulturelle AneignungWem gehört dieser Schuh?

Lesezeit: 10 Min.

Mexiko Sandale Heft #39
Mexiko Sandale Heft #39
Eva Lepiz; Eva Lépiz

Zwischen einem mexikanischen Dorf und Adidas ist ein Streit entbrannt: Darf ein globales Modeunternehmen eine indigene Sandale imitieren? Unser Autor ergründet, worum es in dem Konflikt wirklich geht – und wie er gelöst werden könnte.

Von Paul Hildebrandt, Mitarbeit von Juan Mayorga und Fotos von Eva Lépiz

I

In einem mexikanischen Bergdorf steht auf einem Betonboden eine Ledersandale: schwarze Sohle, die Fußhalterung aus schmalen Streifen, die ein überlappendes Muster bilden, fast wie gewebt. Ein Schuh, gemacht für lange Wege in der Hitze.

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