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In einem mexikanischen Bergdorf steht auf einem Betonboden eine Ledersandale: schwarze Sohle, die Fußhalterung aus schmalen Streifen, die ein überlappendes Muster bilden, fast wie gewebt. Ein Schuh, gemacht für lange Wege in der Hitze.
Lesezeit: 10 Min.
Zwischen einem mexikanischen Dorf und Adidas ist ein Streit entbrannt: Darf ein globales Modeunternehmen eine indigene Sandale imitieren? Unser Autor ergründet, worum es in dem Konflikt wirklich geht – und wie er gelöst werden könnte.
Von Paul Hildebrandt, Mitarbeit von Juan Mayorga und Fotos von Eva Lépiz
In einem mexikanischen Bergdorf steht auf einem Betonboden eine Ledersandale: schwarze Sohle, die Fußhalterung aus schmalen Streifen, die ein überlappendes Muster bilden, fast wie gewebt. Ein Schuh, gemacht für lange Wege in der Hitze.