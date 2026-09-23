Zwischen einem mexikanischen Dorf und Adidas ist ein Streit entbrannt: Darf ein globales Modeunternehmen eine indigene Sandale imitieren? Unser Autor ergründet, worum es in dem Konflikt wirklich geht – und wie er gelöst werden könnte.

Von Paul Hildebrandt, Mitarbeit von Juan Mayorga und Fotos von Eva Lépiz