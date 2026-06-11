Riccardo Simonetti

Der Moderator Riccardo Simonetti, 33, machte sein Abitur am Christophorus-Gymna­sium Berchtesgaden. Notendurchschnitt: 1,9. Foto: Gerome Defrance/Getty Images

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»Riccardo Simonetti, der wohl bekannteste Schüler der Schule. Konstant belegte er ab der fünften Klasse das Amt des Klassensprechers und stieg in der zehnten Klasse sogar zum Schülersprecher auf. Ricci war stets engagiert und war immer bereit, bei Problemen zwischen Schüler und Lehrer zu vermitteln. Kam er morgens in der Schule an, war sein erster Gang zu Frau Huber ins Sekretariat, um mit ihr den neuesten Klatsch und Tratsch zu besprechen sowie sein eigenes Postfach zu überprüfen. Ricci entwickelte sich im Laufe der Jahre vom Normalo-Pummelchen zur Fashionista mit Magerwahn. Seine Haare wurden immer länger, sein Bauch immer kleiner und seine Jeans immer enger. Und so wurde aus ihm der Paradiesvogel, der uns jeden Tag aufs Neue mit seinen extravaganten Outfits und den aktuellsten Geschehnissen aus dem Leben der Lindsay Lohan beglückte. Und vergaß er dann tatsächlich mal, uns eine seiner neuesten Geschichten mitzuteilen, konnten wir diese einfach auf seinem Blog ›fabulousricci.blogspot.com‹ nachlesen. Obwohl Ricci teils in einer Mode- und Starsparallelwelt lebte, die uns meist eher weniger interessierte, war er stets ein fleißiger Schüler, der – abgesehen von Mathe – durch­gehend gute bis sehr gute Leistungen erzielte. Ein weiterer Grund der guten Noten könnte aber auch das perfek­tionierte Teamwork mit uns gewesen sein. Auch wenn nicht jeder mit deiner verrückten und ausgeflippten Art zurechtkam – du ließt dich nie beirren oder von deinem Weg abbringen. Und genau deswegen sind wir uns sicher, dass du es schaffen kannst, deinen Traum, ein Star zu werden, zu verwirklichen. So jemand wie du MUSS einfach berühmt werden! PS. Aber Autofahren müsstest du noch lernen ;) Wir haben dich lieb! Teresa & Julia«