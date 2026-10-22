Der englische Schauspieler Bill Nighy wird in seinem Podcast um Ratschläge für alle Lebenslagen gebeten. Im Interview erzählt er, was der schlechteste Rat war, den er je befolgt hat und wie es ihm gelingt, im Moment zu leben.

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Bill Nighy kommt zehn Minuten zu früh durch die Tür des Salons des Hotels »The Goring« in London, Westminster. Er ist groß, dünn, und bis auf die markante schwarze Brille ist der Schauspieler, der schon in Shakespeare-Theaterstücken sowie in Filmen wie Tatsächlich ... Liebe auftrat, ganz in Blau gekleidet: Slipper, Socken, Maßanzug, Hemd. Wir setzen uns in den Garten in den Schatten, weil es auch in London sehr warm für Ende September ist. Nighy lässt an der Terrassentür den Vortritt. Zu Beginn des Gesprächs wirkt er ein bisschen, als würde er einen Text rezitieren, nach ein paar Minuten taut er auf und lacht. Die ganze Zeit über sitzt er leicht nach vorne gebeugt, als sei er jeden Moment bereit zur Flucht. Aber er bleibt.