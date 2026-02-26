Geboren Mutmaßlich am 02. Juni in Weimar
Beruf Schriftstellerin, Dramatikerin, Mitglied des Europäischen Parlaments
Ausbildung Ausbildung zur Puppenspielerin, Studium Ozeanografie und Politikwissneschaft
Status Anarchistin
Sibylle Berg zu fassen ist nicht so leicht. Über ihre Vergangenheit streut sie widersprüchliche Informationen, ihr Privatleben teilt sie ungern, zu ihrem Geburtsdatum kursieren verschiedene Angaben. Sicher ist: Aufgewachsen ist Berg in der DDR, seit Mitte der Neunzigerjahre lebt sie in Zürich und wurde zur gefeierten Autorin. In ihren Texten seziert Berg den Wahnwitz des kapitalistischen Alltags mit Scharfsinn und Humor, oft wurde sie als Zynikerin missverstanden. Inzwischen klingt sie erstaunlich konstruktiv. Irgendwann habe sie sich gefragt: »Wie kommen wir denn aus dieser Scheiße raus?«, erzählte Berg im Podcast Hotel Matze. Antworten fand sie bei Forschen-den, deren Expertise sie in 93 Vorschläge für ein solidarisches Zusammenleben übersetzte, plastisch erzählt in ihrem neuen Roman PNR: La Bella Vita. Er ist der Abschluss einer Trilogie, die finster begann und nun am Pool in Italien endet, ohne Faschismus, ohne Kriege. Zu diesen Veränderungen will sie auch mit EU-Mitteln beitragen: Seit Juli 2024 sitzt Berg für die Satirepartei DIE PARTEI als Abgeordnete im Europaparlament, wobei sie sich unsatirisch gegen Antisemitismus und für den Feminismus ausspricht. Dem Schweizer Sender SRF hatte sie kurz nach der Europawahl gesagt: »Wir müssen Hoffnung säen. Panik bringt nichts.«