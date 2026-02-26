Sibylle Berg zu fassen ist nicht so leicht. Über ihre Vergangenheit streut sie widersprüchliche Informationen, ihr Privatleben teilt sie ungern, zu ihrem Geburtsdatum kursieren verschiedene Angaben. Sicher ist: Aufgewachsen ist Berg in der DDR, seit Mitte der Neunzigerjahre lebt sie in Zürich und wurde zur gefeierten Autorin. In ihren Texten seziert Berg den Wahnwitz des kapitalistischen Alltags mit Scharfsinn und Humor, oft wurde sie als Zynikerin missverstanden. Inzwischen klingt sie erstaunlich konstruktiv. Irgendwann habe sie sich gefragt: »Wie kommen wir denn aus dieser Scheiße raus?«, erzählte Berg im Podcast Hotel Matze. Antworten fand sie bei Forschen-den, deren Expertise sie in 93 Vorschläge für ein solidarisches Zusammenleben übersetzte, plastisch erzählt in ihrem neuen Roman PNR: La Bella Vita. Er ist der Abschluss einer Trilogie, die finster begann und nun am Pool in Italien endet, ohne Faschismus, ohne Kriege. Zu diesen Veränderungen will sie auch mit EU-Mitteln beitragen: Seit Juli 2024 sitzt Berg für die Satirepartei DIE PARTEI als Abgeordnete im Europaparlament, wobei sie sich unsatirisch gegen Antisemitismus und für den Feminismus ausspricht. Dem Schweizer Sender SRF hatte sie kurz nach der Europawahl gesagt: »Wir müssen Hoffnung säen. Panik bringt nichts.«

Kann Pessimismus auch Spaß machen? Katharina Lütscher

Ihre Haltung, wenn man nach biografischen Details fragt? Katharina Lütscher

Also: Wie alt sind sie wirklich? Katharina Lütscher

Haben sie sich heute schon um den Zustand der Welt gesorgt? Katharina Lütscher

Was stimmt sie optimistisch? Katharina Lütscher

Was macht eigentlich das Europäische Parlament? Katharina Lütscher

Ihr Gesichtsausdruck, wenn jemand sagt, der Kapitalismus sei alternativlos? Katharina Lütscher

Sie sind in der DDR aufgewachsen. Wie fühlte sich der »real existierende Sozialismus« an? Katharina Lütscher