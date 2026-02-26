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Sagen Sie jetzt nichtsWie sieht Neid bei Ihnen aus, Sibylle Berg?

Sie sagen, Sie beneiden Schachweltmeister und Sprechtalente. Wie sieht Neid bei Ihnen aus?
Sie sagen, Sie beneiden Schachweltmeister und Sprechtalente. Wie sieht Neid bei Ihnen aus? Katharina Lütscher

Die Schriftstellerin und Politikerin im Interview ohne Worte über ihr wahres Alter, ihre Tätigkeit im europäischen Parlament und ihre Kindheit in der DDR.

Fotos von Katharina Lütscher, Text von Tom Gath

G

Geboren Mutmaßlich am 02. Juni in Weimar
Beruf Schriftstellerin, Dramatikerin, Mitglied des Europäischen Parlaments
Ausbildung Ausbildung zur Puppenspielerin, Studium Ozeanografie und Politikwissneschaft
Status Anarchistin

Sibylle Berg zu fassen ist nicht so leicht. Über ihre Vergangenheit streut sie widersprüchliche Informationen, ihr Privatleben teilt sie ungern, zu ihrem Geburtsdatum kursieren verschiedene Angaben. Sicher ist: Aufgewachsen ist Berg in der DDR, seit Mitte der Neunzigerjahre lebt sie in Zürich und wurde zur gefeierten Autorin. In ihren Texten seziert Berg den Wahnwitz des kapitalistischen Alltags mit Scharfsinn und Humor, oft wurde sie als Zynikerin missverstanden. Inzwischen klingt sie erstaunlich konstruktiv. Irgendwann habe sie sich gefragt: »Wie kommen wir denn aus dieser Scheiße raus?«, erzählte Berg im Podcast Hotel Matze. Antworten fand sie bei Forschen-den, deren Expertise sie in 93 Vorschläge für ein solidarisches Zusammenleben übersetzte, plastisch erzählt in ihrem neuen Roman PNR: La Bella Vita. Er ist der Abschluss einer Trilogie, die finster begann und nun am Pool in Italien endet, ohne Faschismus, ohne Kriege. Zu diesen Veränderungen will sie auch mit EU-Mitteln beitragen: Seit Juli 2024 sitzt Berg für die Satirepartei DIE PARTEI als Abgeordnete im Europaparlament, wobei sie sich unsatirisch gegen Antisemitismus und für den Feminismus ausspricht. Dem Schweizer Sender SRF hatte sie kurz nach der Europawahl gesagt: »Wir müssen Hoffnung säen. Panik bringt nichts.«

Kann Pessimismus auch Spaß machen?
Kann Pessimismus auch Spaß machen? Katharina Lütscher
Ihre Haltung, wenn man nach biografischen Details fragt?
Ihre Haltung, wenn man nach biografischen Details fragt? Katharina Lütscher
Also: Wie alt sind sie wirklich?
Also: Wie alt sind sie wirklich? Katharina Lütscher
Haben sie sich heute schon um den Zustand der Welt gesorgt? 
Haben sie sich heute schon um den Zustand der Welt gesorgt?  Katharina Lütscher
Was stimmt sie optimistisch?
Was stimmt sie optimistisch? Katharina Lütscher
Was macht eigentlich das Europäische Parlament?
Was macht eigentlich das Europäische Parlament? Katharina Lütscher
Ihr Gesichtsausdruck, wenn jemand sagt, der Kapitalismus sei alternativlos?
Ihr Gesichtsausdruck, wenn jemand sagt, der Kapitalismus sei alternativlos? Katharina Lütscher
Sie sind in der DDR aufgewachsen. Wie fühlte sich der »real existierende Sozialismus« an?
Sie sind in der DDR aufgewachsen. Wie fühlte sich der »real existierende Sozialismus« an? Katharina Lütscher
Und wo endet ihre Toleranz?
Und wo endet ihre Toleranz? Katharina Lütscher
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