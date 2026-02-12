Die eigene Partei zu verlassen geht für kaum einen Politiker gut aus. Die Wählerinnen und Wähler sind verwirrt, selbst die größten Charakterköpfe geraten da schnell in Vergessenheit. Ein Parteiausschlussverfahren ist ein noch härterer Schnitt. Eine Ausnahme ist Boris Palmer: Nicht nur hat ihm seine Trennung von den Grünen offenbar keinen Deut geschadet, er schaffte es, als parteiloser Kandidat direkt wieder Oberbürgermeister von Tübingen zu werden. Dabei hatte die Partei sein Ausschlussverfahren eingeleitet wegen einiger, wie man so sagt, »umstrittener« Äußerungen – Palmer hatte sich über die Hautfarbe von Menschen in einer DB-Werbekampagne mokiert. Es war ein Abschied auf Raten, erst ließ Palmer seine Mitgliedschaft ruhen, 2023 trat er aus der Partei aus. Man kann sich aber schon fragen, was den schwäbischen Sturschädel ursprünglich überhaupt zu den Grünen gezogen hat. Gut, bei Klima- und Umweltfragen waren sich Partei und Palmer durchaus einig, seine Äußerungen zur Flüchtlingspolitik aber klangen mitunter eher nach CSU. Wie dem auch sei, Boris Palmer ist weiter im ganzen Land ein Begriff, und das als Chef einer 100 000-Einwohner-Stadt. Seine Beliebtheitswerte sind unerschütterlich, ebenso wie sein Selbstvertrauen. Vielleicht gehört so ein Mann einfach in gar keine Partei.

Ihre Zeit bei den Grünen ist Geschichte – irgendwas, was Sie Ihrer alten Partei heute sagen wollen? (Foto: Tom Ziora)

Sie schrecken vor kaum einer Kontroverse zurück. Woher kommt diese Kraft? (Foto: Tom Ziora)

Hat der private Boris manchmal auch Probleme mit dem öffentlichen Palmer? (Foto: Tom Ziora)

Als einer der ersten Oberbürgermeister haben Sie Elternzeit genommen – woran erinnern Sie sich? (Foto: Tom Ziora)

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie durch Tübingen laufen? (Foto: Tom Ziora)

Und was ist typisch schwäbisch an Ihnen? (Foto: Tom Ziora)

Sie sind ehemaliger Waldorf-Schüler – was ist das Wichtigste, das Sie dort gelernt haben? (Foto: Tom Ziora)

Ihre Familie schirmen Sie erfolgreich von der Öffentlichkeit ab – zeigen Sie uns trotzdem kurz Boris Palmer, den Familienvater? (Foto: Tom Ziora)