Der Name verspricht mehr, als die Adresse hergibt. Der »Diamond Horn Palace« ist kein Palast. Nicht einmal ein Laden. Er besteht aus einem Instagram-Account und zwei abschließbaren Metallschränken auf dem Bürgersteig, unweit des Roten Forts in der Altstadt Delhis. Mustafa Ahmed und sein einziger Angestellter, sein Vater Iqbal Ahmed, sitzen unter freiem Himmel und reparieren Autohupen. Wenn beide Hände gebraucht werden, halten sie die Hupe mit den nackten Füßen fest. In Delhi gibt es viele Autowerkstätten, die Hupen verkaufen, aber nur wenige verstehen sich darauf, sie zu reparieren. Und noch weniger können sie lauter machen. Der »Diamond Horn Palace« zieht sogar Kundschaft aus der 250 Kilometer entfernten Region Punjab an. Denn Mustafa Ahmed gilt als Spezialist für das, was man anderswo auf der Welt eher vermeiden möchte: mehr Dezibel.
IndienLauter, bitte!
Aus Heft 42/26
Lesezeit: 5 Min.
Nirgends wird so viel gehupt wie in Indiens Megastädten. Und die Autofahrer wollen sich noch mehr Gehör verschaffen – mithilfe einer kleinen Werkstatt in Delhi, die auf laute Hupen spezialisiert ist.
Von Lars Reichardt, Fotos von Saumya Khandelwal
D