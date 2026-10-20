Mein Papa saß gerade zwischen bunten Plastikfiguren, als meine Freundin Anni die Wohnung meiner Eltern betrat. Papa baute ein Playmobil-Haus für seine Enkel auf. Er freute sich über den unerwarteten Besuch und winkte meine Freundin zu sich heran: »Anni! Willst du mit mir Playboy spielen?« Eine Sekunde später hörte ich meine Mama in der Küche prusten. Dann brach ich in Gelächter aus, Anni schloss sich an. Papa hob die Augenbrauen: »Was ist denn?«



Die türkischstämmige Schriftstellerin und Publizistin Mely Kiyak nennt es »Babadeutsch«, bei mir zu Hause heißt das, was mein polnischer Vater spricht, »Tatadeutsch« (Tata = Vater, Papa). Tatadeutsch ist eine eigene Sprachwelt: geprägt von polnischer Grammatik, wörtlichen Übersetzungen und eingedeutschten Fremdwörtern. Viele Menschen aus Familien mit Einwanderungsgeschichte kennen solche Sprachwelten, oft von ihren Vätern und Müttern. Manchmal erscheint meinem Vater das deutsche Wort im polnischen Satz einfach präziser, manchmal fällt ihm das polnische Wort nicht ein, meistens passiert es aus Versehen. Tatadeutsch ist, wenn »die Katze in der Kirche gelassen« wird und Wörter wie Mazorella, Schlafmantel und Laternost (aka Lattenrost) entstehen. Tatadeutsch ist, wenn mein Vater damit angibt, auf dem Flohmarkt »Schampon« für 85 Cent weniger als im Drogeriemarkt erstanden zu haben. Tatadeutsch ist, wenn Papa bei einem Malerauftrag im Reichstag die falsche Einfahrt nimmt und aufgeregtem Security-Personal erklärt, er habe einen Termin mit dem Architekten »in Kusche von Reistag.« Tatadeutsch ist, wenn im Halbsatz von Polnisch auf Deutsch umgeschaltet wird und wieder zurück, ohne darüber nachzudenken: »Mówiłam mu hundert razy, ale er hört mir einfach nicht zu, i potem jest problem.« Ich liebe Tatadeutsch, es ist eine Sprache, die nur unserer Familie gehört. Aber ich musste erst lernen, sie zu lieben.

Manchmal wünschte ich mir damals, wir gehörten zu den Premium-Ausländern: Wären wir Franzosen gewesen, hätte ich den Akzent vielleicht gar nicht schlimm gefunden.

In der Grundschule ließ ich mir Ausreden dafür einfallen, warum meine Eltern alles so »komisch« aussprechen. Unter anderem behauptete ich, das sei eben ihr bairischer Dialekt. Manchmal wünschte ich mir damals, wir gehörten zu den Premium-Ausländern: Wären wir Franzosen gewesen, hätte ich den Akzent vielleicht gar nicht schlimm gefunden. Ein französischer Akzent lässt einen automatisch ein bisschen schlauer wirken, wie eine Brille im Gesicht. Oder Schweizerisch: Das klingt nicht besonders cool, aber immerhin niedlich. Polnisch hingegen verbinden viele mit Baustelle.

Bianca Nawrath ist Schauspielerin und Autorin. 2021 veröffentlichte sie ihren Debütroman »Iss das jetzt, wenn du mich liebst«. Foto: Stimbekof

Meine Eltern haben sich oft schon dafür geschämt – immer dann, wenn sie im Blick ihres Gegenübers erkannten, dass sie mal wieder etwas Falsches gesagt hatten. Und wie in so vielen migrantischen Familien schickten Mama und Papa auch mich beim Arzt, im Supermarkt oder auf dem Amt gern zum Reden vor, denn als hier Geborene bin ich mit der deutschen Sprache aufgewachsen. Wie leise meine Eltern wurden, wenn wir unter Deutschen waren, fiel mir schon als Kind auf. Diese Angst, Fehler zu machen. Bis heute sind sie an deutschen Tischen vergleichsweise still.

An dieser Stelle würde ich mich gern als die liebevolle Tochter darstellen, die mit der Scham ihrer Eltern immer sensibel umgegangen ist, aber die Wahrheit ist, ich habe sie schon oft damit aufgezogen, wenn sie einen Satz zerlegten. »Wie meinst du das, Mama? Du willst nach Norwegien?« Aber wehe, jemand anderes versucht das. Dritten nehme ich das übel. Das ist nicht ganz fair, denn natürlich können auch meine eigenen Worte verletzen. Der Unterschied liegt für mich darin, dass mein Spott aus der Nähe kommt, aus Vertrautheit, aus Liebe. Von Dritten klingt der gleiche Spott schnell nach Herablassung. Nach dem kleingeistigen Besserwisserdrang, der das halbe Land regiert. Den auch CDU und AfD an den Tag legen, wenn sie die Sprache zum Kulturkampf aufblasen, aber gleichzeitig den Sprachkursen als Erstes den Geldhahn zudrehen wollen.

Sprache ist historisch gesehen immer ein Produkt von Begegnung und Wandel gewesen.

Was ich Tatadeutsch nenne, nennen Sprachwissenschaftler inzwischen Kiezdeutsch. Die Germanistin Heike Wiese betont aber ausdrücklich, dass es sich dabei nicht um falsches Deutsch handle, wenn die deutsche Sprache durch Migration mit anderen Sprachen vermischt wird, sondern um eine in sich stimmige Sprachform: »Wie jeder Dialekt ist es durch Abweichungen vom Standarddeutschen gekennzeichnet, diese sind aber systematisch und nicht bloße Fehler.« Sprache ist historisch gesehen immer ein Produkt von Begegnung und Wandel gewesen. Deutsch hat über Jahrhunderte hinweg Wörter aus anderen Sprachen aufgenommen. Joghurt kommt aus dem Türkischen, Tollpatsch aus dem Ungarischen und der Vampir aus dem Kroatischen und Serbischen. Ebenso wandern deutsche Wörter in andere Sprachen aus, wie Kindergarten, Gesundheit oder Butterbrot. Im Türkischen heißt der Lichtschalter şalter, im Bosnischen, Kroatischen und Serbischen findet man šnicla (Schnitzel) und cimer (Zimmer). Es ist normal, dass sich unsere Sprachen angesichts der vielen Einflüsse von Einwanderung verändern.

Der Content-Creator, Autor und Satiriker Tahsim Durgun hat das längst erkannt: Er schafft es, Baba- und Tatadeutsch als literarischen Schatz zu betrachten, und hat seiner Mutter ein Denkmal mit seinem Buch »Mama, bitte lern Deutsch« gesetzt, das mehr als 70 Wochen weit oben in der Spiegel-Bestsellerliste stand. Auch in immer mehr anderen Büchern stehen Würdigungen der Sprachvielfalt migrantischer Familien. Wie bereichernd manche Ausdrücke und Sprichwörter sind. Seit ich »King Cobra« von Muri Darida gelesen habe, sage ich gern, dass ich im »Bauernkino« war, was einfach das perfekte Wort für den Zustand ist, wenn man nach richtig viel Essen wilde Träume hat. Und durch »ë« von Jehona Kicaj hat das wörtlich ins Deutsche übersetzte albanische Sprichwort »Die Zunge geht dahin, wo der Zahn schmerzt« meinen Sprachschatz erweitert.

Wenn wir die Lebensgeschichten unserer Eltern bewahren wollen, müssen wir sie vor einer Scham schützen, die sie verstummen lässt.

Ich habe durch das Sprichwort etwas verstanden: Wenn der Schmerz einsetzt, also der Schmerz über die Scham meiner Eltern, sollte ich meine Zunge nicht länger zurückhalten. Wenn wir die Lebensgeschichten unserer Eltern bewahren wollen, müssen wir sie vor einer Scham schützen, die sie verstummen lässt. Dann müssen wir sie dazu auffordern, uns aus ihrem Leben zu erzählen, von den schmerzvollen und den schönen Dingen, und zwar mit ihren eigenen Worten, in ihrem eigenen Dialekt, auf Tatadeutsch. Vielleicht reparieren ausgerechnet gebrochene Sprachen etwas in uns – und in ihnen.

»Gib ihm!«, sagt mein Vater, als ich losfahre zur Arbeit. Ich ziehe die Augenbrauen hoch, weil ich nicht verstehe, was er meint. »Gib ihm, gib ihm!«, wiederholt er etwas lauter. Mein Bruder versucht zu dolmetschen: »Das sagen Papas Kollegen jetzt so, wenn sie in Eile sind.«

Ach so. Die Berliner Kollegen mal wieder. Die, die Papa beibringen, was richtiges Deutsch ist – und gleichzeitig überzeugt sind, dass »Schrippe« das hochdeutsche Wort für »Brötchen« sei.