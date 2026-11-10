SZ-Magazin: Evelina Silver, Sie sagen in einem Ihrer Social-Media-Videos, dass Sie nicht wollten, dass Ihr Freund Sie beim Ausspucken von Zahnpasta sieht. Was hat es damit auf sich?Evelina Silver: Zahnpasta auszuspucken, ist ein Teil meiner abendlichen Routine – nichts Sexuelles. Trotzdem hatte ich Angst, dass mein Freund darin etwas Sexuelles sehen könnte. Genau darum geht es in meiner Bildreihe »Dirty Minded«: um die Angst davor, dass selbst die gewöhnlichsten Dinge, die man als Frau tut, sexualisiert werden. Ich male alltägliche Situationen, die durch eine sexuelle Brille betrachtet und dadurch verzerrt werden. Das Zahnpasta-Gemälde zeigt meine Freundin, aber die Angst dahinter kenne ich aus eigener Erfahrung.

Wann wurde Ihnen zum ersten Mal bewusst, dass Sie als Frau sexualisiert werden?

Als ich etwa elf oder zwölf Jahre alt war, erschien mir das Ganze eher wie ein Witz – ich dachte nicht darüber nach, wenn zum Beispiel in der Schule Pornos herumgezeigt wurden. Mit 16 etwa begann es, mich zunehmend zu verletzen. Irgendwann quälten mich diese Gedanken regelrecht. Ich hatte ständig das Gefühl, beobachtet zu werden – bei allem, was ich tat: wie ich saß, was ich trug, eigentlich bei ganz alltäglichen Dingen, bei denen ich mich ständig beurteilt fühlte. Heute ist es nicht mehr so schlimm, aber es ist nach wie vor ein Teil meines Lebens.

Hat der Eindruck, ständig unter Beobachtung zu stehen, Ihr Verhalten verändert?

Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sehr Frauen ihr Verhalten ändern, um nicht sexualisiert zu werden. Ich trage zum Beispiel häufig Tanktops und tief sitzende Jeans und achte deshalb ständig darauf, dass meine Unterwäsche nicht hervorblitzt. Ein anderes Beispiel: Wenn ich mich bücke, um etwas aufzuheben oder meine Schnürsenkel zu binden, gehe ich fast immer mit dem ganzen Körper in die Hocke. Ich weiß genau, dass eine gebückte Haltung bei Frauen sexualisiert oder zum Anlass für dumme Witze genommen wird. Selbst etwas so Einfaches wie sich zu strecken kann dazu führen, dass ich plötzlich auf meinen Körper achte.

Evelina Silver ist eine 20-jährige Künstlerin aus Stockholm, die mit ihrer Bildreihe »Dirty Minded« auf TikTok viral ging. In ihren Arbeiten setzt sie sich mit Weiblichkeit, gesellschaftlichen Rollenbildern und Sexismus auseinander. Foto: privat

Filtern Sie seit »Dirty Minded« Ihr Verhalten noch mehr nach diesen Kriterien?

Wenn Menschen mich oder meine Bilder sexualisieren, bestätigen sie damit gewissermaßen genau das, worauf ich aufmerksam machen möchte. Und durch die Reaktionen auf die Serie habe ich erkannt, dass ich mit diesen Gedanken bei Weitem nicht allein bin. Aber die Arbeit an dieser Serie hat tatsächlich dazu geführt, dass mir diese Dinge weniger wichtig sind als früher.

Foto: Evelina Silver Foto: Evelina Silver Wie ist die Idee zu »Dirty Minded« entstanden?

Das Ganze entstand eher zufällig: Ich beschloss, ein Bild von meiner Freundin zu malen, auf dem sie ihre neue Sonnenbrille trägt. Nachdem ich bereits viele Stunden daran gemalt hatte, wurde mir klar, dass das Bild als sexuell wahrgenommen werden könnte. Ich fragte meine Freundin danach, und sie sagte mir, dass ihr dieser Gedanke ebenfalls gekommen war. Zuerst dachte ich, das Gemälde sei damit ruiniert. Aber nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht hatte, beschloss ich, eine Serie über diese alltäglichen Situationen zu machen, in denen Frauen sexualisiert werden.

Warum glauben Sie, dass dieses Gemälde als sexuell wahrgenommen wird?

Wahrscheinlich liegt es an der Perspektive und daran, wie sie auf dem Bild nach oben schaut. Außerdem ist das Bild so zugeschnitten, dass man ihren Mund nicht sehen kann. Das erinnert an die sexuelle Bildsprache, wie sie in Filmen und in der Werbung verwendet wird. Dadurch fragen sich die Betrachtenden, was in dem Bild eigentlich passiert, und beginnen, ihm ihre eigene Bedeutung zu geben. Mich interessiert, wie ein Bild durch Kameraperspektive, Licht, Körpersprache oder Gesichtsausdruck sexualisiert werden kann – so, wie es bei dem Sonnenbrillenbild geschehen ist. In meinen kommenden Projekten möchte ich dieser Idee weiter nachgehen.

Foto: Evelina Silver Foto: Evelina Silver Das war das erste Gemälde der Serie. Wie ging es danach weiter?

Als Nächstes malte ich meine Freundin dabei, wie sie in der Hitze beim Gehen ihr langes Kleid hebt. Auch das Video, das ich dazu gepostet habe, löste eine enorme Resonanz aus, und viele Frauen begannen, mir Vorschläge zu machen, was ich als Nächstes malen könnte. Ich habe all diese Ideen auf einer Liste gesammelt, die wächst und wächst. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir bei diesem Thema bald die Einfälle ausgehen werden.

In Ihren Bildern sind Frauen zu sehen, die sich die Haare zusammenbinden, aufgeschürfte Knie haben, eine Banane essen, Dekolleté zeigen, sich eincremen und vieles mehr. Gibt es ein Gemälde, das Ihnen besonders am Herzen liegt?

Was das Konzept angeht, ist mein Lieblingsbild das einer Frau, die im Bikini bäuchlings am Strand liegt. Es hat viele Diskussionen ausgelöst und mich auch dazu gebracht, meine eigene Sichtweise zu überdenken. Es geht der Frage nach, wo Menschen die Grenze ziehen, wenn es darum geht, was sexuell ist. Und manchmal bin ich mir selbst noch nicht sicher, wo ich diese Grenze ziehen würde. Viele Menschen sagen, dieses Bild sei sexuell, weil man eine Frau aus diesem Blickwinkel nur sehe, wenn gerade etwas Sexuelles passiert. Aber ich denke: Wenn dieses Bild sexuell ist, würde das dann nicht bedeuten, dass der weibliche Körper an sich sexuell ist? Das glaube ich nicht. Letztlich liegt darauf einfach eine Frau auf dem Bauch.

Bild: Evelina Silver

Wo ziehen Sie die Grenze zwischen sexueller Anziehung und Sexualisierung?

Jemanden zu sexualisieren bedeutet für mich, eine Person auf ein sexuelles Objekt zu reduzieren. Wenn jemand nur noch darauf reduziert wird, wie begehrenswert, aufreizend oder sexuell verfügbar er erscheint, verlagert sich der Fokus weg von Gedanken, Persönlichkeit und Lebenserfahrung hin zu einem reinen Betrachtungsobjekt. Dabei gehen Eigenschaften verloren, die den Menschen ausmachen. Wenn man jemanden sexuell attraktiv findet, bedeutet das meiner Meinung nach nicht, dass man in ihm nur ein sexuelles Objekt sieht. Genau das wird an meiner Arbeit oft missverstanden. Das Argument lautet oft, dass es ganz natürlich sei, Frauen attraktiv zu finden. Dem stimme ich zu. Aber ich finde es nicht natürlich, einem Menschen seine Menschlichkeit abzusprechen, nur weil man ihn attraktiv findet. Gleichzeitig würde ich dieses Gemälde wohl nicht in ein Kinderzimmer hängen. Es ist schwer, eine klare Grenze zu ziehen, aber genau deshalb ist dieses Bild für mich etwas Besonderes: Es eröffnet immer wieder Raum für Diskussionen.

Würden Sie Ihre Arbeit als feministisch bezeichnen?

Auf jeden Fall. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass ich eigentlich nur über grundlegenden Respekt spreche und darüber, als vollwertiger Mensch behandelt werden zu wollen. Online werde ich aber teilweise als diese wütende, aufgebrachte Feministin wahrgenommen.

Aber Sie haben deutlich mehr Unterstützung als Kritik erfahren.

Ja, die überwältigende Mehrheit der Reaktionen war positiv. Aber viele Männer – oder generell Menschen, die diese Erfahrung nicht kennen – verstehen nicht, warum das so eine große Sache sein soll. In den Köpfen vieler Frauen nimmt es allerdings unglaublich viel Raum ein, und wir versuchen aktiv, solche Situationen zu vermeiden. Ich bekomme enorm viele Nachrichten von Frauen, die sich bei mir dafür bedanken, dass sie sich durch meine Arbeit gesehen fühlen, oder mir von Dingen erzählen, die sie selbst erlebt haben.

Haben Sie ein Beispiel?

Eine Instagram-Direktnachricht ist mir besonders im Gedächtnis geblieben: In dem Fall schrieb mir ein Mann, dass meine Kunst unter ihm und seinen männlichen Freunden eine Diskussion über die Sexualisierung von Frauen angestoßen habe. Mein wichtigstes Anliegen ist, dass Frauen sich verstanden und gehört fühlen. Aber es freut mich auch, wenn ich Männer erreiche und das Gefühl habe, diese Gespräche voranzubringen.

Wer fühlt sich von Ihrer Arbeit besonders angesprochen?

Die Mehrheit meiner Follower sind Frauen, nur etwa 20 Prozent sind männlich. Viele leben in den USA, Kanada oder Australien, und etwa die Hälfte meiner Zuschauer sind zwischen 18 und 24 Jahre alt.

Eine mögliche Erklärung wäre, dass Frauen in dieser Altersgruppe besonders stark sexualisiert werden.

Wenn ich mit Frauen spreche, die älter sind als ich, sagen sie mir, dass es mit Mitte zwanzig oder in den Dreißigern besser wird. Aber das wird sich noch zeigen – ich bin ja erst 19.

Foto: Evelina Silver Foto: Evelina Silver Sie haben die Sexualisierung besonders junger Frauen auch in einem Ihrer Gemälde aufgegriffen.

Ja, das Gemälde zeigt den Hinterkopf eines Mädchens mit zwei Zöpfen. Die Idee lag für mich nahe. In dem Bild geht es vor allem darum, wie kindliche Merkmale sexualisiert werden. Selbst Schönheitsideale sind häufig an kindliche Merkmale geknüpft: Frauen sollen klein sein, keine Körperbehaarung haben und große Augen. Auch Weinen kann fetischisiert werden. All diese Dinge lassen sich mit Jugend verbinden, und das wollte ich mit dem Bild behandeln.

Haben Sie das Gefühl, dass es ausschließlich Männer sind, die Frauen sexualisieren?

Ich persönlich habe es bisher nur bei Männern erlebt. Ich glaube schon, dass Frauen andere Frauen sexualisieren, aber ich denke, dass das häufig aus einer verinnerlichten Frauenfeindlichkeit heraus geschieht. Sie haben gelernt, sich selbst die Schuld zu geben, wenn sie sexualisiert werden, und übertragen das auch auf andere Frauen. Viele meiner Ideen sind aus einer Zeit entstanden, als ich in Stockholm in einer Bar gearbeitet habe. Da habe ich meine schlimmsten Erfahrungen gemacht. Der typische Kunde dort war um die 40 und männlich.

Wie haben Sie die Zeit dort erlebt?

Mir fiel vor allem auf, wie Männer mich ansahen. Dann machten sie Bemerkungen oder fragten nach meiner Nummer. Für mich ist es kein Kompliment, wenn Männer, die doppelt so alt sind wie ich, nach meiner Nummer fragen. Es bringt mich eher dazu, darüber nachzudenken, wie viele Männer solche Gedanken haben und sie nicht aussprechen. Ich fühlte mich zunehmend unwohl bei der Arbeit, und die Kommentare häuften sich so, dass ich irgendwann davon ausging, dass mich fast alle auf eine Art sexualisieren. Gerade in diesem Job hatte ich Angst, ganz gewöhnliche Dinge zu tun – eine Banane zu essen, mir die Haare zusammenzubinden oder manche der Dinge zu tun, die ich gemalt habe.

Foto: Evelina Silver Foto: Evelina Silver Ein Bild zeigt Sie im Badezimmer dieser Bar, richtig?

Ja. Das Bild zeigt eine Frau, die sich an einen geschützten Ort zurückzieht, um sich die Haare zusammenzubinden. Ich wollte damit auf das Bedürfnis aufmerksam machen, sich zu verstecken, weil man als Frau ständig das Gefühl hat, beobachtet zu werden.

Haben Sie das Gefühl, dass viele Frauen ihr Verhalten aus Angst vor Sexualisierung ändern?

Ich glaube, das machen die meisten Frauen. Gleichzeitig scheint es unmöglich, der Sexualisierung zu entkommen. Ich erinnere mich an eine Situation, in der eine Freundin von mir weinte. Selbst ihr Freund machte ihr – statt sie zu trösten – ein Kompliment darüber, wie hübsch sie beim Weinen aussehe. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen denken, für eine Frau gehe es nur darum, schön zu sein.

Foto: Evelina Silver

Wie entsteht die typische Ästhetik Ihrer Bilder?

Ich würde sagen, meine Kunst ist stark vom Nachtleben und vom Jungsein geprägt. In der Reihe »Dirty Minded« beruhen alle Gemälde auf Referenzfotos, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden. Meistens entstand das Foto in einem dunklen Raum mit Blitz. Entscheidend sind für mich ein hoher Kontrast und die Vintage-Ästhetik der Fotografie.

Woran möchten Sie in Zukunft arbeiten?

Ich möchte das Thema Sexualisierung weiterverfolgen, mich dabei aber wieder stärker Szenen zuwenden, die nicht so eindeutig auf eine bestimmte Handlung oder Situation festgelegt sind. Die meisten Gemälde aus »Dirty Minded« zeigen sehr konkrete Handlungen, die sexualisiert werden. Künftig möchte ich mich auch mit Bildern beschäftigen, bei denen nicht sofort erkennbar ist, was eigentlich passiert, und untersuchen, wie Sexualisierung trotzdem entsteht. Außerdem möchte ich mehr Frauen mit anderen kulturellen und sozialen Hintergründen einbeziehen, die mir selbst nicht unbedingt ähnlich sehen. Vielleicht möchte ich mich auch mit Erfahrungen von Männern beschäftigen. Ich weiß also, dass ich das Thema in irgendeiner Form weiterverfolgen werde.