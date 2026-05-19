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»Jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen«, fordert die Hebamme uns auf. Seit einigen Wochen besuche ich mit meinem Partner einen Geburtsvorbereitungskurs, dieses Mal sollen wir einen Parcours bewältigen. Auf allen vieren, in einer imaginären Badewanne sitzend oder auf einen Stuhl gestützt, sollen wir an Stationen verschiedene Geburtspositionen ausprobieren. Als die Hebamme eine der Schwangeren bittet, die Übungen unter ihrer Anleitung vorzuführen, bekomme ich ein flaues Gefühl im Magen.