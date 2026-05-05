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Schamgefühle überwinden»Frauen sind leichter beschämbar als Männer«

Lesezeit: 13 Min.

Sich gegenseitig helfen und miteinander verbünden – das ist ein wirksames Mittel, um Scham zu überwinden.
Sich gegenseitig helfen und miteinander verbünden – das ist ein wirksames Mittel, um Scham zu überwinden. Illustration: Lea Sophie Fetköter

Scham isoliert und lähmt – besonders nach Herabwürdigung oder sexualisierter Gewalt. Psychologe Jens Tiedemann erklärt, wie man das Gefühl überwindet und sich gegen die Menschen wehrt, die einen beschämen.

Interview von Helena Ott

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