Im Zug aufs Handy starren, an der Kasse die Kopfhörer im Ohr: Unser Autor vermisst die kleinen, wertvollen Begegnungen des Alltags – und hat zugleich mehr und mehr Angst, auf Menschen zuzugehen. Wie er trainierte, seine Unsicherheit zu überwinden.

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Nassgeschwitzt stehe ich in einer Buchhandlung. Ich trage meinen Lieblingspullover, habe mich am Morgen rasiert und mein gutes Parfum aufgetragen. Für diesen Tag wollte ich ja bestens vorbereitet sein. Beim Tisch mit den Neuerscheinungen gehe ich auf die Pirsch. Ich überfliege den Klappentext von Sophie Passmann, ohne ein Wort zu lesen. Dann scanne ich den Raum. An der Kasse stehen zwei junge Frauen und bezahlen. Eine ältere Frau stöbert grimmig in den Hausempfehlungen. Bei den Krimis steht ein Mann in Funktionsjacke, er hat zwei Bücher von Andreas Gruber in der Hand. Ich atme tief durch und nehme meinen ganzen Mut zusammen. Ich gehe auf ihn zu.