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ParentifizierungHatten Sie als Kind zu viel Verantwortung?

Lesezeit: 7 Min.

Foto: Lukasz Wierzbowski / Connected Archives

Manche Kinder lernen früh, für ihre Eltern zu sorgen – anstatt umgekehrt. Wie sich Parentifizierung bis ins Erwachsenenalter auswirkt und welche Stärken Betroffene daraus ziehen können, erklärt Psychotherapeutin Kirsten von Sydow.

Interview von Simone Kamhuber

SZ-Magazin: Frau von Sydow, in Caroline Wahls Debütroman »22 Bahnen« geht es um zwei Schwestern, die früh Verantwortung übernehmen müssen für ihre alkoholkranke Mutter. Wurden Tilda und Ida parentifiziert?

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