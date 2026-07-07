SZ-Magazin: Frau von Sydow, in Caroline Wahls Debütroman »22 Bahnen« geht es um zwei Schwestern, die früh Verantwortung übernehmen müssen für ihre alkoholkranke Mutter. Wurden Tilda und Ida parentifiziert?
ParentifizierungHatten Sie als Kind zu viel Verantwortung?
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Manche Kinder lernen früh, für ihre Eltern zu sorgen – anstatt umgekehrt. Wie sich Parentifizierung bis ins Erwachsenenalter auswirkt und welche Stärken Betroffene daraus ziehen können, erklärt Psychotherapeutin Kirsten von Sydow.
Interview von Simone Kamhuber